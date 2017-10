Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, apel la protejarea independenţei mass-media

Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, apel la protejarea independenței mass-media

Marţi, 03 Mai 2016

Cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a îndemnat guvernele, politicienii, mediul de afaceri și cetățenii să se implice protejarea independenței mass-media, întrucât, ''fără acest drept fundamental, oamenii sunt mai puțin liberi și au mai puțină putere'', potrivit paginii web a acestei organizații cu sediul la New York.Doar beneficiind de o presă liberă, ''putem lucra împreună la crearea unei lumi în care fiecare să aibă parte de demnitate și de oportunități", a mai spus Ban Ki-moon, potrivit Agerpres. În 2016, această zi are ca temă "Accesul la informație și la libertățile fundamentale - Este dreptul tău!" și se concentrează pe trei aspecte: libertatea de informare ca libertate fundamentală și drept al omului;protejarea libertății presei în fața supravegherii și a cenzurii; asigurarea siguranței pentru jurnalismului online și offline.Totodată, în acest an, Ziua Mondială a Libertății Presei (World Press Freedom Day, WPFD) coincide cu a 250-a aniversare a primei legi din lume privind libertatea de informare, care se aplică și azi în Suedia și Finlanda, precum și cu împlinirea a 25 de ani de la adoptarea Declarației de la Windhoek, despre principiile libertății presei, de către un grup de jurnaliști africani.Conform obiceiului, la 3 mai se decernează și Premiul Guillermo Cano/ UNESCO pentru Libertatea Presei, câștigătoarea din acest an fiind Khadija Ismayilova, o jurnalistă de investigație din Azerbaidjan, transmite romanialibera.ro.Ziua Mondială a Libertății Presei a fost proclamată de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 1993,la recomandarea UNESCO. Marcarea acestei zile este o oportunitate de a sărbători principiile fundamentale ale libertății presei, de a evalua starea libertății presei în întreaga lume, de apăra mass-media contra atacurilor la care sunt supuse, și de a aduce un omagiu ziariștilor care și-au pierdut viața în misiuni de presă.