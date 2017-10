Se întorc copiii plecaţi peste hotare

Din nou la școală în România

Se întorc copiii plecați peste hotare

În vara acestui an, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța s-au înregistrat circa 200 de cereri de reîntoarcere la cursuri a elevilor care n-au avut de ales și și-au urmat părinții la muncă în străinătate. Și dacă în municipiul Constanța sunt câteva cazuri izolate, în mediul rural s-ar părea că sunt cele mai multe situații. Spre exemplu, la Năvodari, la Școala „Tudor Arghezi”, conform directoarei Camelia Oprea, s-au întors la clasă trei elevi de clasa a IV-a și unul de clasa a III-a, iar la Grupul Școlar „Lazăr Edeleanu”, un elev de clasa a X-a a avut o tentativă în vară de a se stabili peste hotare, dar pentru că nu s-a adaptat a revenit în timp util la cursuri. La școala din Cogealac, un elev de clasa a IV-a și unul de clasa a VII-a au revenit din Spania, conform declarației secretarei Camelia Preșa. La Grup Școlar Carsium Hârșova, după cum afirma directorul Costel Dinu, nu sunt cazuri de reveniri, în schimb, din cei 25 de elevi care fac naveta din Ghindărești, aproape jumătate au părinții plecați în străinătate și sunt lăsați în grija diferitelor rude. În municipiul Constanța, la Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza”, un elev de clasa a VIII-a întors din Italia n-a reușit să țină pasul cu lecțiile și de câteva săptămâni nu mai vine la cursuri. De asemenea, la Școala nr. 16, unul din cei doi copii întorși din America, respectiv Belgia, clasa a II-a și clasa a IV-a, are probleme cu scrisul, învățătorul făcând ore suplimentare pentru a-l ajuta să treacă în rând cu colegii lui, de la scrierea numai cu litere de tipar. Din discuțiile cu directorii de instituții am reținut că majoritatea elevilor întorși din străinătate oftează după sistemul foarte relaxat de peste hotare și își reintră cu greu în așa-zisul normal al sistemului educațional românesc. Recunoscut pentru valoarea generațiilor pe care le-a oferit cu ani în urmă, învățământul nostru a ajuns să complexeze elevii și părinții deopotrivă. Motiv pentru care un eventual absenteism pe termen mai lung, motivat de probleme familiale, face ca elevul respectiv să aibă nevoie și de meditații pentru a reveni în pas cu colegii.