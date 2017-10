Se înmulţesc produsele destinate rău platnicilor

Se înmulțesc produsele destinate rău platnicilor

Ştire online publicată Miercuri, 30 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În urma cu aproximativ o jumătate de an am anunțat apariția pe piață a unui nou tip de produs oferit de o bancă din România și anume creditul pentru rău platnici. În principiu, el nu diferea prea mult față de un produs asemănător existent în portofoliul celorlalte bănci însă se adresa numai unui anumit segment al populației, respectiv acelora care figurează în evidențele Biroului de Credit cu datorii sau întârzieri la plata datoriilor. Creditul respectiv, potrivit reprezentanților băncii „Celetem”, oferea clientului posibilitatea de a-și amâna o rată doar printr-un apel telefonic cu 30 de zile înainte de data scadentă. Dobânda anuală nu era nici ea foarte mare, de 21,18%, având ca perioadă de rambursare un termen cuprins între șase și 60 de luni. Timpul a trecut și se pare că ideea începe să surâdă și altor bănci. Cel puțin aceasta este concluzia care se poate trage după ce și Citifinancial a lansat zilele trecute un produs asemănător. Potrivit reprezentanților băncii, pentru a obține creditul sunt necesare puține documente, o carte de muncă sau un cupon de pensie, un venit lunar net cât jumătate din minimul pe economie. Totuși, nu toți rău platnici vor putea să beneficieze de acesta întrucât banca se pare că nu este chiar atât de înțelegătoare precum se arată la prima vedere. Principala condiție impusă este ca solicitantul să nu fi înregistrat datorii în ultimele trei luni. În ceea ce privește datele tehnice, trebuie știut că plafonul maxim care poate fi obținut este de aproape jumătate de miliard de lei vechi. Așa cum era de așteptat însă, îngăduința de care dă dovadă banca nu este întâmplătoare, iar cei care deja și-au făcut planuri să acceseze un astfel de produs ar trebui să se mai gândească o dată și să aibă în vedere și cheltuielile pe care le implică un astfel de angajament. Dobânda percepută pentru creditele acordate persoanelor fizice variază între 8,8 % și 34,49 %, fiind de cel puțin două ori mai mare decât dobânzile percepute de restul băncilor pentru creditele de nevoi personale acordate în lei. În plus, trebuie avut în vedere că, pe lângă dobândă, orice produs bancar include și niște comisioane, care nu sunt tocmai mici. În aceste condiții, este posibil ca în final dobânda finală să ajungă undeva pe la 50%, cifră care nu este însă de neglijat.