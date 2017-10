Se clatină scaunele şefilor de la Daewoo - Mangalia

Se clatină scaunele șefilor de la Daewoo - Mangalia

Coreea de Sud e cu ochii pe „afacerea anului”: vânzarea a 50,4% din acțiunile Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), al treilea șantier naval în ierarhia mondială. Tranzacția, estimată la 6,31 miliarde de dolari, a atras în competiție concurenți puternici: producătorul siderurgic Posco, constructorul de nave „number one” al lumii, Hyundai Heavy Industries, companiile Hanhwa Group și GS Group. Numele câștigătorului va fi cunoscut pe data de 10 octombrie 2008. Schimbarea acționarului majoritar constituie un motiv de îngrijorare la DSME. Lucrătorii de rând se tem pentru viitorul locurilor de muncă, iar managerii - pentru funcții. Hyundai – „eternul rival” – nu se află printre preferințele șefilor de la DSME. Ei știu că acesta are destui oameni care să-i dea la o parte și să-i trimită la munca de jos. Starea de nesiguranță și teamă a traversat Asia și a ajuns la malul Mării Negre, în compania mixtă româno – sud coreeană Daewoo - Mangalia Heavy Industries (DMHI), la care DSME este acționar cu 51%, alături de statul român. Dacă Hyundai câștigă licitația din Coreea, multe se vor schimba și la Mangalia, mai ales la vârful companiei. Este firesc să se întâmple așa. DMHI se află în pragul falimentului. Pierderile s-au acumulat continuu: în 2005 - 23.035.200,26 dolari, în 2006 - 12.772.400,85 dolari, în 2007 - 29.797.319,03 de dolari, iar în primele 6 luni - 35 milioane de dolari. În prima fază, actuala echipă de manageri coreeni va fi înlocuită cu oamenii lui Hyundai. Aceștia vor încerca să înțeleagă cum a fost adusă DMHI pe buza prăpastiei și cine e vinovat. Se vor lua la puricat contractele de comision și cele de subcontractare. Poate că se va cerceta și dacă s-a făcut export de capital ori de forță de muncă în Coreea, în dauna DMHI. Pentru multe afaceri ce își extrag seva din șantierul naval și care înfloresc din paguba lui va veni sfârșitul. Cei ce își văd privilegiile în pericol caută soluții la amenințările viitorului. Din informațiile pe care le deținem, rezultă că sunt coreeni care vor să-i propună statului român, acționarul minoritar, să preia președinția DMHI și, astfel, să se pună la adăpost sub umbrela ei. În ce mod, în ce condiții de legalitate vor ei să înfăptuiască acest lucru urmează să aflăm, cu condiția ca propunerea să fie făcută și în scris către AVAS. Care este interesul statului român legat de aceste evenimente? El are nevoie de un partener competent la DMHI. Până acum, DSME s-a dovedit a fi incapabil să asigure managementul profitabil al șantierului din Mangalia. O schimbare de drum este necesară și aceasta nu poate fi înfăptuită de actuala echipă de conducere. În prezent, la cârma companiei se află vicepreședintele Vasile Iorga. Pe umerii săi cade întreaga răspundere după ce coreeanul Jae Bong Lee a fost mazilit din funcția de președinte al companiei. În calitate de reprezentant al statului român, el are dreptul, puterea și obligația legală să cerceteze modul în care a fost gestionat șantierul naval, cauzele pierderilor catastrofale. Iorga poate dovedi loialitatea față de cei ce l-au numit în funcție, ordonând o anchetă privind derularea contractelor companiei. Acolo se află cheia crizei financiare profunde în care a ajuns DMHI. Trebuia doar să aibă interesul și voința să o găsească… În situația în care se află compania, cei interesați în bunului mers ar trebui să strângă rândurile. În loc de aceasta, se pun tălpi și se plătesc polițe. Iată, reprezentații Sindicatului „Navalistul” sunt ținuți la ușa consiliului de administrație când se discută probleme care îi privesc pe salariați.