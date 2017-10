Se bat pe viaţă şi pe moarte

Astăzi, la Arad, UTA - FC Farul

Se bat pe viață și pe moarte

FC Farul se află, astăzi, la Arad, în fața unui meci de totul sau nimic. Cu doar 8 puncte din 24 câștigate în mini-retur, „rechinii“ sunt cantonați la retrogradare, pe locul 16, și au nevoie disperată de victorie, pentru a putea ieși din „zona roșie“. Disputa cu UTA are o importanță covârșitoare, mai ales după rezultatele de ieri din subsol, total defavorabile Farului, „rechinii“ căzând pe 16 și fiind la doar două puncte de ultimul loc! UTA - Farul este un meci de șase puncte, pe care, dacă-l câștigă, „rechinii“ urcă în clasament, dar și îngroapă o contracandidată în evitarea matineului. „La retrogradare, e o bătălie fantastică. Poate avem însă șansa unei serii de 2-3 victorii, care ne-ar scăpa definitiv de emoții. Am încredere în băieți și sperăm ca la Arad să reușim să fim și eficienți în atac“, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Marin. „Mergem la Arad motivați și sperăm să facem un rezultat bun. De la locul 10 în jos, toate echipele sunt amenințate de retrogradare“, a spus și mijlocașul dreapta Cosmin Băcilă. Farul are o singură problemă de efectiv, Gerlem (suspendat), în locul căruia a fost deplasat la Arad tânărul nigerian de 18 ani Kehinde Abdul Fatai Feyi, golgeter la Farul II, care a primit tricoul cu numărul 24. În rest, lotul este același ca la meciul cu Rapid, nici de această dată nefăcând parte din primii 18 Gaston Mendy. UTA, care nu i-a mai învins pe constănțeni din 26 septembrie 1981 (un 3-0 la Arad), nu se poate baza pe Zaharia (suspendat), M. Ilie și Mihuț (accidentați), în vreme ce Simao este incert.