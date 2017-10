Scutul antirachetă european ar putea ameninţa forţele nucleare strategice ruse

Scutul antirachetă european ar putea amenința forțele nucleare strategice ruse

02 Septembrie 2011

Statele Unite refuză în continuare să garanteze că scutul antirachetă din Europa nu va fi îndreptat împotriva Rusiei, a declarat, ieri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, apreciind că acesta ar putea amenința forțele nucleare strategice ruse, transmite RIA Novosti.„Nu vor să ne dea o garanție că scutul antirachetă SUA-NATO nu va fi îndreptat împotriva Rusiei”, a declarat Lavrov, într-un discurs în fața studenților și profesorilor de la Universitatea de stat din Moscova pentru Relații Internaționale.Lavrov a precizat că, în iulie 2009, președintele rus Dmitri Medvedev și cel american Barack Obama au convenit asupra efor-turilor comune pentru crearea unui sistem de apărare antirachetă, începând cu analiza generală a provocărilor și amenințărilor.„Noi am făcut propuneri concrete privind parametrii acestui sistem și au fost consultări lungi în cadrul discuțiilor bilaterale și al Consiliului Rusia-NATO. Din păcate, nu am ajuns la un acord. Totuși, un scut antirachetă european este creat în prezent în baza parametrilor definiți de Washington și ar putea genera o amenințare la adresa forțelor nucleare strategice ruse”, a adăugat ministrul rus.„Experții militari înțeleg că extinderea nelimitată a capacităților militare ale unei părți necesită ca cealaltă parte să ia măsuri similare”, a mai spus el.Rusia are nevoie de asigurări că nicio acțiune militară nu va fi îndreptată împotriva altei țări din zona euro-atlantică, a afirmat Lavrov. „În caz contrar, vom reveni la stereotipurile ideologice ale secolelor XIX și XX, iar asta ar fi o greșeală mare”, a conchis ministrul rus.