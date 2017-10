Scutul antirachetă din România naşte controverse între Obama şi Medvedev

Scutul antirachetă din România naște controverse între Obama și Medvedev

29 Martie 2010

Barack Obama a încheiat supărat o convorbire telefonică pe tema tratatului START avută în februarie cu Dmitri Medvedev, care a solicitat noi concesii privind scutul antirachetă, la scurt timp după ce România anunțase că va găzdui interceptori ai acestuia, relatează New York Times, în ediția online. Disputele care au marcat negocierea noului tratat au cunoscut o nouă intensificare „când România a anunțat, în mod neașteptat, că va găzdui elemente ale scutului antirachetă, ceea ce aducea sistemul reconfigurat de apărare chiar în curtea geopolitică a Rusiei”, afirmă New York Times, citat de Mediafax. „Aceasta a dus la o conversație telefoni-că tensionată cu (președintele rus, Dmitri) Medvedev în data de 24 februarie”, adaugă sursa citată, precizând că Medvedev a insistat asupra elaborării unei declarații comune referitoare la apărarea antirachetă, solicitare respinsă de președintele american. „Dmitri, am convenit deja”, i-a spus exasperat președintele american, Barack Obama, omologului său rus, conform relatării consilierilor de la Casa Albă. „Nu putem face acest lucru. Dacă asta înseamnă că renunțăm la tratat și nu îl finalizăm, atunci așa să fie. Dar nu vom merge pe această cale”, a afirmat Obama. Președintele american a închis telefonul și și-a exprimat frustrarea, iar unii dintre consilierii săi au declarat că nu l-au mai văzut niciodată atât de supărat. Anunțul făcut vineri privind semnarea noului tratat START în aprilie, la Praga, a finalizat un proces de negocieri îndelungat și dificil, la care Obama nu s-a așteptat atunci când l-a inițiat. Negocierile au depășit cu multe luni termenul-limită convenit de cele două părți și s-au desfășurat în mai multe orașe, inclusiv la Londra, Moscova, Geneva, Singapore, Copenhaga sau Washington.