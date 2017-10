Body guard-ul lui Radu Mazăre nu e tentat de o carieră ca SPP-ist

Scutul

Dorea să ajungă polițist, dar a ratat de două ori examenul de admitere la Academie. Beneficiind însă de un fizic herculean, s-a lansat ca gardă de corp, meserie de care s-a îndrăgostit și pe care nu ar mai schimba-o acum pentru nimic în lume. Nicu Rotaru. Are pe el mușchi puși cu lopata. Face culturism de 17 ani, a devenit campion balcanic și este un munte de om, de 1,80 m și 115 kg. Recunoaște că fizicul pe care îl are l-a ajutat mult, în urmă cu 14 ani, să fie angajat gardă de corp. Întâi a lucrat la „Bingo Europa“, iar de cinci ani e body-guardul primarului Constanței, Radu Mazăre. „Cred că sunt body-guard dintotdeauna. Cam de la 20 de ani, numai asta am făcut. Am fost tentat să mă transfer la trupele speciale (SPP), dar mi-am dat seama că-mi place mult mai mult ce fac acum“, începe Nicu Rotaru (34 de ani). De la bastonul telescopic la armă Bodyguardul lui Mazăre spune că a fi garda de corp a unui VIP presupune foarte multă atenție și dăruire. Nu numai să stai lângă acea persoană, ci să o și simți și să o cunoști la perfecție. „Să fii omul potrivit la locul potrivit. Cred că am spus totul cu asta. Omul trebuie să se simtă în siguranță lângă tine. Să știe că, orice s-ar întâmpla, există cineva care face totul pentru securitatea lui“, spune Nicu, pentru „Cuget Liber”. Ce-ți trebuie ca să fii gardă de corp? „În primul rând, contează aspectul fizic. Restul deprinderilor pot veni cu timpul. Trebuie ca cei care te văd să spună: «Nu mă pot apropia sub nicio formă de persoana aceea, pentru că e un tip ca un scut lângă ea». Suntem în permanență în stand-by. De la situație la situație, sunt anumite obiecte legale pe care le purtăm, de la bastonul telescopic până la arma cu glonț“, răspunde Rotaru. Nu a fost rănit niciodată Nicu spune că nu îmbrățișează rezolvarea de tip show a cazurilor cu care se confruntă. „Are și cu ce“, pentru că vorbește bine, nu e încrezut, e simpatic și convingător. Întotdeauna a căutat să apla-neze conflictele. Până acum, de cele mai multe ori, lucrurile s-au terminat în favoarea lui și fără prea mult tam-tam. A fost ocolit de cazurile de forță majoră și nici nu a fost rănit vreodată. „În general, nu-mi place să fac spectacol, întrucât cu circul nu ne facem în niciun caz reclamă. Momente mai speciale și mai dificile întâmpinăm în campaniile electorale, când venim în contact cu foarte multă lume necunoscută. Presupune mult mai multă atenție din partea noastră“, spune Nicu. Rotaru și colegul său, Vladimir, și el culturist, nu poartă uniformă în timpul misiunilor de escortare. Sunt în civil, îmbrăcați cât mai decent. Sigur, au și ținute pentru întâlnirile mai speciale, dar le folosesc destul de rar. „Nu spun că nu este eficient felul în care se poartă cei pe care îi vedem noi prin filmele americane, gen Kevin Costner, în costum, cu ochelari de soare și cu stație la ureche, dar, câteodată, e bine să stai mai în spate, să nu ieși în evidență. Poți și să te așezi la o masă separată și să pari un client obișnuit. Nu trebuie neapărat ca lumea să te vadă și să spună «Vai, tipul ăla cu spatele cât masa e garda de corp a celui de lângă el»“, punctează Rotaru. Mai mult cu partenerul decât cu familia Însurat și cu o fetiță, Nicu stă puțin pe acasă. De multe ori, se amuză că a ajuns să petreacă cu colegul său de tură mai mult timp decât cu familia. „Este un adevăr. Când ajung acasă, după tură, nu știu ce să fac mai repede: să dorm, să mănânc, să rezolv problemele casnice, să mai ies în oraș, să mă joc cu copilul... Dar am început să mă obișnuiesc. De multe ori, în viață trebuie să facem și sacrificii, și compromisuri“, spune Nicu. „Unii vor gardă de corp doar dintr-un moft“ Nicu spune că cel mai greu e să fii body-guardul unei persoane care nu te înțelege. „E groaznic atunci când nu există un dialog între cei doi. Sunt oameni care-și doresc o gardă de corp doar pentru un moft“, spune Rotaru. Nicu nu crede că renumele omului pe care îl păzește îi dă body-guardului un CV mai puternic, ci modul în care el își face treaba. Culturist și luptător În momentul de față, ca pregătire specifică, Rotaru face doar culturism. „Spre rușinea mea, nu mai am timp și de alt sport. Ar fi fost ideal dacă puteam să fac și luptă corp la corp. Însă eu am cochetat înainte și cu luptele și îmi sunt de mare folos acum. Cu ceva timp în urmă, îmi plăcea să merg și să dau la sac“, dezvăluie garda de corp. La curent cu bârfele Nicu are și un al doilea job, mai muncește într-un club în Constanța, dar nu neapărat din lipsă de bani. „Să spunem că vreau să fiu la curent cu bârfele constănțenilor și îmi place să-mi pierd o noapte pe săptămână în compania unor prieteni, care-mi sunt și colegi. Hai să-l numim un mod legal de a pleca din casă fără soție“, râde Rotaru.