Scrutin istoric în Myanmar / Opozanta Aung San Suu Kyi ar trebui să intre în Parlament, după 15 ani de consemn la domiciliu

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Alegătorii birmani votează astăzi în cadrul unui scrutin parțial istoric, care ar trebui să-i permită opozantei Aung San Suu Kyi să intre în Parlament, după 15 ani în care a fost consemnată la domiciliu.Alegătorii au început să voteze la ora locală 6.00 (2.30, ora României) în capitala Rangoon. Un total de 45 de mandate sunt în joc, iar pentru 44 candidează Liga Națională pentru Democrație (LND) a lui Suu Kyi: 37 de mandate în Camera inferioară a Parlamentului, șase în Camera superioară și două în Camere regionale. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, considerată până în urmă cu doi ani inamicul public numărul unu de junta aflată atunci la putere, este considerată favorită la Kawhmu, o circumscripție rurală situată la două ore de mers de Rangoon, unde înfruntă verdictul urnelor pentru prima dată în viața sa.Guvernul, format din foști militari reformatori sosiți la putere în urmă cu un an, încearcă să arate că reformele sale politice sunt sincere și pot justifica ridicarea sancțiunilor occidentale care afectează economia țării.La finalul unui proces de tranziție fără violență și sub controlul armatei, această nouă echipă i-a propus lui Suu Kyi să se integreze în eșichierul politic oficial. Conform tuturor analiștilor, Guvernul are interes să o vadă pe opozantă triumfând în alegeri sub privirea comunității internaționale.