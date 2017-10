Scrisul de mână – inamic public şi duşman personal

Psihologul te ajută

Scrisul de mână – inamic public și dușman personal

Îndeosebi în ultimii ani, firmele care se respectă solicită aspiranților la un post ca CV-ul, scrisoarea de intenție sau autobiografia să fie redactate de mână. Asta, pentru că grafologii susțin că scrisul trădează personalitatea omului. Deslușirea personalității umane este o veche provocare a psihologiei, iar grafologia nu face altceva decât să descopere enigmele omului prin analiza complexă a scrisului de mână. Grafologii susțin că această metodă este unul dintre testele de personalitate cele mai eficiente, din cauză că scrisul nu are puterea de disimularea a gesturilor și, mai ales, identitatea lui nu se pierde în timp. Într-o perioadă în care scrisul de mână este înlocuit de tastatură, firme care țin să aibă în schemă angajați de top își angajează, totuși, grafologi. A picat la interviu din cauza scrisului „Mi-am dorit foarte mult să prind un post la o firmă multinațională din Constanța și m-am pregătit pentru asta. Deși la interviu – proba orală, să-i zic așa, am fost felicitată de comisie, n-am reușit să obțin postul. Totul mi s-a tras de la proba scrisă, pentru că firma asta nu face angajări în posturi cheie fără ca un grafolog să analizeze scrisul candidaților și să-și spună cuvântul. Șeful comisiei a fost sincer cu mine și mi-a spus că el m-ar fi angajat dacă grafologul și-ar fi format o impresie mai bună despre mine. Este adevărat că sunt exagerat de timidă, dar nu cred că am probleme psihice grave. Mi-aș dori tare mult să aflu de la psihologul dumnea-voastră dacă scrisul chiar poate face asemenea minuni, ca să știu cum să procedez la interviurile viitoare. Este adevărat că literele mele au o formă mai ciudată, aproape pătrată, dar nu m-am gândit niciodată că ar fi ceva rău în asta. Aș fi dorit să merg personal la psiholog, dar nu-mi permite buzunarul. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere“. Zenaida K., 26 ani, din Lazu. Scrisul trădează eventualele probleme psihice De la psihologul Speranța Băcana am aflat că grafologia este un domeniu complex, care ia în considerare o serie de factori atunci când interpretează personalitatea omului. Chiar dacă omul scrie diferit, în funcție de situația în care se află și de starea lui de spirit la momentul respectiv, totuși, scrisul are puterea de a-i descifra personalitatea. Asta face ca, mai ales în ultimii ani, o serie de firme să ceară candidaților la un post ca CV-ul, scrisoarea de intenție sau autobiografia să fie scrise de mână. Solicitarea mascată a unor mostre de scris se face tocmai pentru ca, ulterior, ele să fie supuse analizei grafologice. Pornind de particularitățile scrisului de mână, grafologii susțin că pot obține informații variate, începând de la probleme de sănătate, talente ascunse, experiențe trecute, până la probleme psihice, întrucât fiecare scris poartă într-o destul de mare măsură amprenta autorului. S-a constatat, însă, că nu doar caligrafia în sine are o relevanță practică, ci și felul în care este făcută aranjarea în pagină a textului scris, modul în care este utilizat spațiul foii sau direcția rândurilor. „Se pot spune foarte multe lucruri despre concluziile la care au ajuns grafologii. Făcând strictă referire la cazul tinerei cititoare, aș vrea să-i spun că studiile grafo-logice au demonstrat că persoana care scrie litere pătrate este o fire închisă, necomunicativă, orientată în principal spre dezvoltarea unei relații cu sine însăși, decât cu cei din jur, ceea ce pentru un angajat într-o mare companie nu dă bine. La fel de importantă pentru grafologi este și semnătura individului, considerată o marcă indubitabilă a personalității. De exemplu, dacă semnătura este urmată de un punct, arată o personalitate prevăzătoare, cu o atitudine defensivă, iar dacă se termină într-o linie, autorul nu are deloc încredere în cei din jur, fiind teribil de suspicios” – a precizat psihologul. Fără exagerări în fața angajatorului Lăsând la o parte ceea ce presupune grafologia, dragă Zenaida, dacă, în viitor, un alt angajator îți va propune să te prezinți… în scris, psihologul îți recomandă să ții seama de următoarele lucruri: să încerci să concentrezi textul pe maximum două pagini, să eviți repetițiile și, mai ales, să nu-ți ridici propria statuie, în sensul de a inventa tot felul de performanțe personale. La sfârșit, chiar dacă ești emoționată, corectează-ți eventualele greșeli de ortografie sau de exprimare.