Scrisoarea prinţului George către Moş Crăciun conţine o singură rugăminte

Prințul George, fiul în vârstă de patru ani al ducilor de Cambridge, își dorește un singur lucru de la Moș Crăciun, potrivit unei scrisori semnate chiar de el. În timpul unei vizite în Finlanda, Prințul William l-a întâlnit pe Moș Crăciun într-un târg și nu a ratat șansa de a-i înmâna scrisoarea fiului lui, scrie The Telegraph. „Trebuie neapărat să-ți dau această scrisoare. Nu are prea multe pretenții, așa că îmi închipui că una este în regulă“, i s-a adresat William Moșului.Micuțul prinț nu a fost deloc capricios, lăsând patru din cele cinci spații necompletate. George își dorește să găsească sub brad un singur cadou – o mașină de poliție. De asemenea, copilul a indicat că s-a purtat frumos anul acesta încercuind cuvântul „drăguț“ și nu „obraznic“. Moș Crăciun nu a primit încă nicio veste de la sora mai mică a lui George, Prințesa Charlotte (2 ani).