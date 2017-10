Scrieţi-i lui Moş Crăciun

Scrieți-i lui Moș Crăciun

Se apropie Crăciunul și fiecare dintre noi își dorește ceva special. Cei care așteaptă cu mare emoție în suflete cadoul de sub brad sunt copiii. Dacă adulții își doresc sănătate, liniște, multă iubire și, de ce nu, bani, copiii au dorințe de tot felul. Ei vor hăinuțe, dulciuri, păpuși, mașinuțe, jocuri pe calculator, baghete magice. Scrisori online Moș Crăciun are datoria să îi facă fericiți pe toți copiii. Tocmai de aceea, el primește în casa lui de la Polul Nord, scrisorile scrise de micuți. În Ajunul Crăciunului, Moșul își încarcă sania cu jucării, trasă de reni și zboară, oprindu-se la casa fiecărui copil, coborând pe hornul casei să lase cadourile. Când are timp mănâncă prăjiturele și bea lapte, lăsate special pentru el de micuți. Pe vremea copilăriei noastre îi scriam moșului pe hârtie dorința noastră, ne tremura mâna pe scrisoare și o împodobeam cu sclipici de la globuri, ca să-i placă moșului. Îi transmiteam celui cu barbă albă și zâmbet blajin emoția noastră. Acum, princhindeii noștri îi scriu online pe site-ul www.moscraciun.ro. Dacă nu știți ce să-i luați cadou, dacă este suficient de mare, rugați-l să-i scrie moșului să-i spună ce își dorește cel mai mult. În gând sau pe hârtie, copilul este convins că moșul știe tot și vine noaptea pe hornuri să le pună cadouri sub brad. Noi vă arătăm câteva scrisorele ale copiilor, planurile lor, dorințe mai mari sau mai mici. „Barbie mare cât mine” Alina, cinci anișori: „De anul trecut i-am zis lu’ mami, când se întâlnește cu moșu, să-i spună să-mi dea o păpușă Barbie mare cât mine. Și cred că nu i-a spus, că nu mi-a adus și am fost cuminte. Eu vreau să-l văd pe Moș Crăciun și să-i cer eu cadouri, că mami nu-i spune ce vreau. Poate, dacă îl rog eu îmi dă. A, anul acesta vreau să ningă”. Dragoș, șapte ani: „Dragă moșule, eu știu că ești ocupat, așa că îți scriu mai devreme ca să nu uiți. Eu am fost cuminte anul ăsta și vreau să-mi aduci un cățel mare cât mine, să pară real. Mami spune că trebuie să am grijă de el, să-i dau să mănânce și să-l spăl. Promit să am grijă de el. Și îmi pare rău că anul trecut te-am tras pe barbă. Nu vreau să fii supărat pe mine, da nu am vrut să trag așa de tare. Te aștept cu drag”. Mălina, trei anișori: „Vleau de la moșu o bluză loșie ca a luŽ mami, dulciuri, și o păpușă Fulla”. Rareș, patru anișori: „Vreau de la Moș Crăciun o mașinuță mare, în care să stau și un joc pe calculator ca a lui Cristi. Și mai vreau și un DVD cu Harry Potter”. Georgiana, nouă ani: „Dragă moșule, vreau anul acesta să-mi aduci o pereche de role la 69 de lei sau un skateboard. Și vreau să-i spui lui Moș Nicolae că îmi plac mănușile fără degete și că m-am apucat să citesc și cartea cu ursu”. Oana Maria, nouă ani „Dragă moșule, a mai trecut un an și te aștept cu aceeași emoție, în speranța că și anul acesta îmi vei face o bucurie. Dacă tu consideri că am fost cuminte și am învățat bine doresc să primesc un telefon mobil. Iar pentru părinții mei aș dori să le aduci la amândoi o pereche de pijamale”. Monica, opt ani: „Dragă Moșule, te aștept așa, ca în fiecare an, dar parcă anul acesta mai mult ca oricând. Tati mi-a promis un set Witch dacă termin cu FB. Și am terminat. Doamna mă laudă mereu la ședință, așa îmi zice mama. Și mai vreau să te rog să-mi dai o steluță, pentru vârful bradului, că am spart-o și mama mi-a tras o palmă. Vreau să-i dai și lui tataia mai mulți bani ca să aibă atunci când mă duc la el ca să-mi dea”. Laura, șase ani „Vreau un parfum și farduri albastre și mov. Dar să fie de copii. Și să îmi mai aduci, dacă poți, blugi cu sclipici și niște cizme cu blană. Mama vrea o mașină, tata mai vrea un bebe, iar buni un batic nou cu care să meargă la biserică”. Daniel Alexandru, 10 ani „Dragă Moș Crăciun, eu mi-aș dori un calculator cât de ieftin pentru că părinții mei nu au bani. Cred că nici tu nu ai foarte mulți, pentru că trebuie să cumperi cadou la toți copiii. Toți colegii mei au calculator și se laudă. Mi-ar plăcea și mie să am unul. Dacă poți să-mi aduci, nu mai vreau altă dată niciun cadou. O să învăț și mai bine la școală și o să iau doar foarte bine. Doamna ne cere referate scrise la calculator și eu nu pot. Le fac de mână și nu iau foarte bine mereu. Dacă ai bani să-i iei luŽ mami o haină groasă că a ei s-a rupt și lui tati un trening. Îți mulțumesc mult de tot și aștept să văd ce-mi aduci”.