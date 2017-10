Scoţia, decizie istorică! Are în plan separarea de Regatul Unit

1

Somnul ratiunii naste monstrii

Deci Scotienii prefera noua uniune sovietica (UE), in locul Marii Britanii. Interesanta alegere, spalarea creierelor functioneaza perfect. Romanii nostri deasemeni sant foarte incantati de binefacerile UE, desii de la integrarea noastra ca gubernie UE, nu sa intamplat nimic pozitiv. In afara de faptul ca putem sa n-e lasam casa si masa si sa ne ducem unde vedem cu ochii. Depopularea Romaniei face parte dintr-un plan diabolic, sa plece romanii si sa vina noii stapani, care va pune stapanire pe aceste meleaguri deosebit de bogate. Dormiti romani in continuare si emigrati cati mai multi, ca oculta globalista va avea grija sa administreze ceea ce noi am avut.