Schimbătorii

Sediul Comisiei Europene. Interior birouri. În jurul orei 11, lumină difuză. Oficial CE 1: Ghidul solicitantului pentru axa prioritară 4.3, adică „Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprinderilor”, nu este suficient de bine conceput. Nu putem permite așa ceva. Suntem o instituție care reglează mecanismele de finanțare ale pieței unice. Dezvoltarea economică a Uniunii depinde de munca noastră și nu putem permite nicio dereglare minoră a viitorului. Situația trebuie corectată urgent, întrucât speranțele locuitorilor UE se leagă de noi. În plus, natura beneficiarilor schemei 4.3 ne permite implementare unor instrumente revoluționare de finanțare, care să susțină tacit și ferm dinamica unui segment subestimat al pieței. Aștept propunerile dumneavoastră. Șef compartiment de verificare a departamentului de supraveghere a secțiilor de concepere a schemelor de finanțare: Am studiat îndelung ghidul în cauză. Sunt sigur că sunt suficient de competent pentru a face o propunere pertinentă. Astfel, formularea „Certificatul constatator ROLEG, emis de oficiul registrului comerțului” trebuie înlocuită imediat cu formularea următoare, mult mai exactă, respectiv „Certificatul constatator, emis de registrul comerțului”. Subinspector în cadrul subcompartimentului subsidiar subdiviziei 245,2 a subsecțiunii 5 de la etajul 2: Permiteți-mi să intervin. Gravitatea situației ne forțează să acționăm folosindu-ne de concret. Astfel, consider că este imperativă modificare paragrafului 2.2, care se referă la gradul de maturitate a proiectelor. Vom schimba formularea „Solicitantul estimează finalizarea achizițiilor publice în maximum 3-6 luni” în „Solicitantul estimează finalizarea achizițiilor publice în maximum 3-6 luni de la încheierea contractului de finanțare”. Oficial CE 2: Da. Schimbările trebuie să se aplice și proiectelor depuse deja. Beneficiarii trebuie să le modifice. Apelul de proiecte se termină pe 16 iunie. Au șase zile la dispoziție. Oficial CE 3: Realizarea unui proiect și finalizarea demersurilor necesare pentru aprobarea lui durează între 3 și 6 luni. Iar noi nu vom accepta proiectele scrise după vechiul ghid. Oficial CE 1: Excelent! Este timpul pentru prânz. Astăzi avem hamburgeri și varză de Bruxelles.