Scenele de groază de la Nisa şi Berlin se repetă! Un camion a intrat în plin într-o mulţime, la Ierusalim

Scenele de groază de la Nisa și Berlin se repetă! Un camion a intrat în plin într-o mulțime, la Ierusalim

Ştire online publicată Marţi, 10 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin patru persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite, după ce un camion a intrat în plin într-o mulțime, la Ierusalim.Șoferul camionului a fost împușcat mortal de către autorități, care au anunțat că suspectează un atac terorist.Incidentul s-a petrecut lângă prome-nada Armon Hanatziv. Potrivit poliției, camionul a deviat de la cursul său și a intrat în plin într-un grup de oameni care coborau dintr-un autobuz.Premierul israelian Benjamin Neta-nyahu a anunțat că șoferul camionului care a ucis duminică patru soldați israelieni la Ierusalim ar fi suporter ar grupării jihadiste Statul Islamic.„Am aflat identitatea atacatorului și, după toate indiciile, el este un susținător al grupării Statul Islamic. Am închis circulația în Jabel Mukabar, cartierul de unde provenea, și mai avem în vedere și alte acțiuni despre care nu pot da detalii”, a spus premierul israelian, conform Agerpres.„A fost un atac terorist, un atac cu camion”, explica, pentru Radio Israel, o purtătoare de cuvânt a poliției.Postul de radio a mai anunțat că șoferul camionului, un palestinian din Ierusalim, a fost împușcat.Potrivit poliției, concret, camionul a deviat de la cursul său și a intrat în plin într-un grup de oameni care coborau dintr-un autobuz. Cei decedați sunt trei femei și un bărbat de aproximativ 20 de ani, relatează The Jerusalem Post.Un paramedic care a ajuns la fața locului a spus că „a văzut un camion care a lovit un grup de tineri care au coborât dintr-un autobuz în apropiere de postul de observație Armon Hanatziv”.„Aproximativ zece persoane zăceau pe jos lângă stradă. Unele erau blocate sub autobuz”, a adăugat el.