SCENE ÎNFIORĂTOARE! O femeie şi-a aruncat bebeluşul de la etajul 9 al blocului mistuit de flăcări

SCENE ÎNFIORĂTOARE! O femeie și-a aruncat bebelușul de la etajul 9 al blocului mistuit de flăcări

Ştire online publicată Miercuri, 14 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Scene înfiorătoare au fost relatate de martorii de la locul incendiului uriaș de la Londra. O femeie și-a aruncat, în disperare de cauză, bebelușul de la etajul 9 al clădirii. Nu a fost singurul părinte care a recurs la această măsură extremă.Un martor a povestit presei cum o mămică disperată și-a aruncat bebelușul de la etajul 9 al turnului Grenfell Towel și un trecător a reușit să-l prindă."Oamenii începeau să apară la ferestre, agitându-se și țipând. O femeie făcea gesturi repetate că își va arunca copilul și cerea ajutor să-l prindă cineva. Un domn a fugit acolo și a reușit să-l prindă. L-a învelit într-un cearșaf sau într-o pătură", a povestit Samira Lamrani, potrivit The Sun.Un alt martor a povestit că a văzut un copil cuprins de flăcări la etajul 22 care a venit la fereastră și s-a aruncat în gol.Incendiu Londra. Multe alte scene înfiorătoare au fost relatate presei de cei care au asistat neputincioși în stradă la infernul din cer. Un bărbat a încercat să-și facă o parașută dintr-un cearșaf și s-a aruncat de la etajul 10.Un bărbat a povestit în lacrimi cum un tată și-a aruncat doi copii pe fereastră. "Am văzut lucruri groaznice. Era cineva care a alunecat și a căzut, Am văzut o femeie care și-a aruncat copilul, am auzit țipete. Le-am strigat să coboare, dar mi-au spus Nu putem merge pe scări, sunt pline de fum gros".Un incendiu devastator a cuprins un bloc de 24 de etaje din centrul Londrei, iar focul a fost stins abia după 9 ore. Peste 200 de pompieri au acționat cu 45 de utilaje, pentru a stinge flăcările care au cuprins clădirea în totalitate.