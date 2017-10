Scandalul sexual de la Hollywood ia amploare. Ce povestesc actrițele abuzate

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În Statele Unite scandalul sexual în care este implicat un producător de filme se adâncește. Acum, mogulul care a fost acuzat de numeroase vedete de la Hollywood că le-a agresat sexual, este în atenția FBI, care a deschis o anchetă în acest caz, scrie presa americană.Poliția din New York face o anchetă cu privire la comportamentul lui Harvey Weinstein pentru fapte din 2004. Academia Americană de Film, care decernează premiile Oscar, a anunțat că gesturile producătorului sunt dezgustătoare și s-a reunit de urgență pentru a decide cum acționează. Compania lui Harvey Weinstein a primit nu mai puțin de 81 de premii Oscar.„Era un secret cunoscut. Toată lumea avea povești despre Harvey. Dacă erai în studiourile de film, nu aveai cum să nu auzi aceste povești despre Harvey. Niciodată nu am auzit o poveste direct de la o victimă. Mereu se spunea: cineva mi-a spus, cineva care lucrează la compania lui Harvey mi-a spus, ai auzit despre interna aceea care lucra pentru Harvey”, afirmă Alison Owen, producător, potrivit Digi24.ro.O actriță britanică a dezvăluit că și ea a fost hărțuită sexual de producătorul american. Zoe Brock a povestit că l-a cunoscut pe Harvey Weinstein la o petrecere, i s-a părut un tip de treabă, așa că au continuat distracția la o vilă.„Am mers într-o cameră și, la scurt timp după aceea, membrii anturajului său au început să se dezbrace, iar Harvey a ieșit din cameră și s-a întors complet dezbrăcat. A zis că ar vrea un masaj. Dacă aș putea eu să îl masez. Și i-am răspuns că nu, nu pot. Și, pentru că nu am vrut eu să îl masez, s-a oferit el să mă maseze pe mine. Din momentul în care m-a atins, mi s-a făcut scârbă și am fost speriată, am sărit și am fugit la baie”, povestește Zoe Brock, actriță.Harvey Weinstein, de 65 de ani, este acuzat de viol de trei femei, printre care și de vedeta italiană Asia Argento, și de hărțuirea sexuală a unor actrițe tinere, modele și angajate încă din anii '90. El a răspuns, prin intermediul unui purtător de cuvânt, că relațiile sexuale dezvăluite public au fost liber consimțite.Actrița Cara Delevingne, vedeta ultimului film al lui Luc Besson, „Valerian and the City of a Thousand Planets”, povestește pe Instagram că Harvey Weinstein, pe care l-a urmat cu reticență în camera lui de hotel, i-a cerut să sărute o femeie care se afla acolo și a încercat să o sărute pe gură, dar a reușit să plece.Léa Seydoux, vedeta din „La vie d'Adele” și a filmului din seria James Bond „007 Spectre”, mărturisește într-un articol din The Guardian că a trebuit „să se apere” pentru a scăpa de puternicul producător, care pur și simplu „se aruncase asupra ei”, notează Agerpres.Aceste noi mărturii le confirmă pe cele din New York Times și New Yorker din ultima săptămână, ale actrițelor Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Emma de Caunes și Judith Godreche, care au descris avansurile sexuale insistente ale producătorului, de cele mai multe ori într-o cameră de hotel și îmbrăcat într-un halat de baie.Încet încet, limbile se dezleagă și aruncă o lumină crudă asupra unor practici care, potrivit unora, minează de multă vreme Hollywoodul.„Există oameni de bine la Hollywood, dar există și ticăloși, oameni putrezi până în măduvă oaselor, care se adună în acest mediu pentru că este o lume de ucigași”, a declarat pentru AFP consultantul Alex Ben Block, membru al conducerii redacționale a revistei specializate The Hollywood Reporter timp de peste zece ani.Harvey Weinstein nu este totuși decât „vârful aisbergului”, spune actorul și regizorul Rob Schneider („Inside Amy Schumer”), într-o înregistrare video postată pe site-ul TMZ, în care mărturisește că a fost el însuși hărțuit de un cineast celebru când era tânăr.„Actorii, actrițele mai mult decât bărbații, sunt cei mai vulnerabili. Au nevoie de un agent, iar agenții sunt și ei respingători", afirmă el. "Directorii de casting, producătorii, regizorii, se întâmplă peste tot în industrie”, a adăugat Schneider.În articolul său, Léa Seydoux spune că întâlnește bărbați ca Harvey Weinstein „tot timpul” și denunță tratamentul misogin al femeilor în cinema, de la pretențiile de perfecțiune fizică până la decalajul salarial nejustificat față de bărbați.Scandalul a deschis și cutia Pandorei în privința ipocriziei de la Hollywood, comentează AFP.Rose McGowan este una dintre actrițele menționate în New York Times că ar fi încheiat un acord amiabil cu Harvey Weinstein după un astfel de incident, ceea ce ea pare să confirme într-o avalanșă de postări pe Twitter privind această afacere. Ea a lansat o veritabilă campanie pe Twitter pentru a obține demisia întregului consiliu de administrație al Weinstein Company, inclusiv al lui Bob, fratele lui Harvey și cofondator al casei de producție. „Erau cu toții la curent”, acuză actrița.De asemenea, ea spune că actorul Ben Affleck este un mincinos, pentru că știa perfect despre comportamentul lui Weinstein, care i-a lansat cariera, deși a lăsat să se înțeleagă că nu știa. Ea a citat răspunsul lui Affleck când a aflat despre faptul că a fost agresată sexual de Weinstein — "La naiba, i-am spus să nu mai facă așa ceva!".McGowan a încheiat o înțelegere amiabilă privind plata unei despăgubiri de 100.000 de dolari în 1997, după un incident într-un hotel în timpul unui festival de film, a scris New York Times.În acest context, Ben Affleck și-a cerut scuze miercuri unei prezentatoare de televiziune căreia i-a pus mâinile pe sâni în urmă cu peste un deceniu, scrie DPA.Affleck postase un comunicat pe Twitter despre Weinstein, afirmând că este "întristat și furios că un bărbat cu care am lucrat și-a folosit poziția de putere pentru a intimida, hărțui sexual și manipula multe femei de-a lungul deceniilor".