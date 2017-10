Scandal sexual monstru: „Mi-a băgat mâna sub fustă, spre organele genitale“

Ştire online publicată Miercuri, 09 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă presupusă victimă îl acuză pe candidatul la învestitura republicană Herman Cain de agresiune sexuală, spunând că i-a băgat mâna sub fustă și a încercat să o forțeze să facă sex oral, când aceasta își căuta un loc de muncă, în anii ’90, relatează BBC News, citat de NewsIn.Sharon Bialek, fostă angajată a unui grup de lobby pentru res-taurante, este prima femeie care îl acuză pe Cain public. Ea susține că politicianul i-a băgat mâna sub fustă și a încercat să îi aplece capul spre șlițul pantalonilor săi. Femeia a povestit, într-o conferință de presă organizată la New York, că l-a întâlnit pentru prima dată pe Cain la un dineu oferit de asociația unde lucra, la care a stat lângă el. Ea spune că politicianul a fost „cald și atent” față de ea și față de prietenul său.O lună mai târziu, Bialek a fost concediată din grupul de lobby, iar prietenul său i-a sugerat să îl contacteze pe Cain, pentru a o ajuta să își găsească o altă slujbă. Cain ar fi fost de acord să discute cu ea și a chemat-o, în iulie 1997, la Washington DC.Tentativa de agresiune sexuală ar fi avut loc în timpul cinei, când Bialek l-a întrebat pe politician dacă o poate ajuta să își găsească de lucru. „În loc să meargă la birou, brusc s-a întins și mi-a pus mâna pe picior, sub fustă, spre organele mele genitale”, a declarat ea. „De asemenea, mi-a împins capul către șlițul său”, a adăugat ea.Femeia l-ar fi întrebat pe Cain ce face, iar acesta i-ar fi răspuns „Vrei o slujbă, nu?”.Bialek este a patra femeie care îl acuză pe Cain de agresiune sexuală. În urmă cu o săptămână, publicația online Politico a scris că cel puțin două femei s-au plâns de agresiune sexuală în timp ce Cain era șeful grupului de lobby Asociația națională a restaurantelor, în anii ’90. O a treia femeie a făcut acuzații similare câteva zile mai târziu.