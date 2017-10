Scandal sexual în gimnastică! Marvin Sharp a fost arestat sub acuzaţia de molestare a minorilor

Scandal sexual în gimnastică! Marvin Sharp a fost arestat sub acuzația de molestare a minorilor

Ştire online publicată Miercuri, 26 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul antrenor de gimnastică Marvin Sharp, desemnat antrenorul anului în gimnastica americană în 2010, a fost arestat sub acuzația de molestare a minorilor.În urma unui raid, poliția a găsit în locuința lui Sharp material pornografic, între care fotografii cu o elevă de a sa de 14 ani, în ipostaze intime, scrie nydailynews.com.Antrenorul și propietarul de academie sportivă a intrat în vizorul autorităților după ce gimnastele sale au depus plângere la poliție și, potrivit deadspin.com, citând U.S. Attorney’s Office, sunt reanalizate datele, existând suspiciuni că ar putea exista mai multe victime.Sharp o pregătea în 2008 pe Bridget Sloan, medaliată cu argint în proba pe echipe la ediția din 2008 a Jocurilor Olimpice. Mai mult, după Beijing 2008, o altă componentă a echipei care urca pe treapta a doua a podiumului de la echipe, în fața României cu Sandra Izbașa, Steliana Nistor și Anamaria Tămârjan în componență, Samantha Peszek, mergea la Academia lui Sharp pentru a se pregăti.Pedeapsa pentru întreținerea de relații sexuale ilegale cu persoane de sub 14 ani se pedepsește cu până la 40 de ani de închisoare în Statul Indiana.