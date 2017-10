Scandal-SEXUAL în armata americană. Fete sexy, în bikini, trag cu armele soldaţilor! Vezi aici cum s-au filmat fetele - VIDEO

Scandal-SEXUAL în armata americană. Fete sexy, în bikini, trag cu armele soldaților! Vezi aici cum s-au filmat fetele - VIDEO

Luni, 20 Octombrie 2014.

Mai multi ofiteri din Garda Nationala din Utah sunt anchetati in prezent, dupa ce au permis unor fotomodele sa intre in baza Camp Williams si sa filmeze in bikini.Modelele filmau pentru un calendar, Hot Shots Calendar 2015, si in imagini pot fi vazute in tancuri sau tragand cu arma, dupa cum arata inregistrarea postata de China Topix.Potrivit lt. col. Steven Fairbourn, ancheta a aratat ca un ofiter a fost cel care le-a permis accesul in baza, chiar daca nu era autorizat sa ia aceasta decizie. Acesta ar fi trebuit sa se adreseze unui superior, ceea ce nu a facut.Potrivit lui Fairbourn, modelele nu au folosit arme de foc in interiorul bazei. Ele pot fi vazute insa invatand sa le manuiasca de la oameni in uniforma.