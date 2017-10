SCANDAL. O călugăriţă a născut fără să ştie că este însărcinată

SCANDAL. O călugăriță a născut fără să știe că este însărcinată

Ştire online publicată Luni, 20 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O calugarita din El Salvador a nascut de curand un copil despre care nu stia ca il poarta in pantece. Ea spune doar ca a simtit o durere in zona stomacului, ajungand la spital pentru aceasta problema.Calugarita in varsta de 31 de ani apartine ordinului "Micii discipoli ai lui Iisus", aflat langa Campomoro, Rieti (Italia), scrie news.com.au. Fiul ei a avut la nastere o greutate de 3,5 kg.Alte mamici aflate in spitalul din Rieti au inceput sa adune bani pentru a-i cumpara copilului hainute. "Nu am stiut ca sunt insarcinata. Am simtit doar o durere la stomac", spune calugarita despre sarcina ei surprinzatoare. Ea a nascut la spital miercuri, scrie ziare.com. Aceasta a decis sa ii dea copilului numele Francesco, unul dintre cele mai intalnite nume in Italia, dar și numele actualului Papă.