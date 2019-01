Scandal la Renault! Ce scrisoare a primit conducerea

Anterior, sindicatul CGT, care a dezvăluit existența acestor remunerații vărsate prin intermediului holdingul Renault Nissan BV , o companie mixtă Renault-Nissan cu sediul în Olanda, a denunțat lipsa de transparență a Renault cu privire la acest dosar și a cerut Guvernului de la Paris, unul dintre cei mai importanți acționari de la Renault, să facă lumină cu privire la acest aspect."Vreau să știu cui au fost vărsate aceste remunerații, dacă au fost declarate, dacă corespund unui serviciu prestat și dacă consiliul de administrație și acționarii Renault au fost informați cu privire la aceste remunerații" a declarat Bruno Le Maire, invitat la emisiunea organizată de Europe 1, CNews și Les Echos. Bruno Le Maire a precizat că, vineri, a trimis o scrisoare conducerii Renault prin intermediul reprezentantului statului francez în consiliul de administrație al producătorului auto, Martin Vial.Statul francez are o participație de 15% în Renault, care, la rândul său, deține o participație de 43,4% în Nissan.Cu privire la arestarea în Japonia a președintelui director general de la Renault, Carlos Ghosn, Bruno Le Maire a reamintit că Ghosn beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție. "Nu dispun de elemente care să îmi permită să solicit demiterea lui Carlos Ghosn din funcția de președinte al grupului francez Renault", a spus ministrul Economiei.Carlos Ghosn a fost pus sub acuzare în Japonia pentru că a omis să declare autorităților bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro) realizate timp de cinci ani, între 2010 și 2015. Chiar dacă Nissan l-a concediat pe Ghosn din postul de președinte, acesta rămâne în continuare președinte director general al Renault, grupul francez optând, pentru moment, pentru o conducere interimară.Arestarea la data de 19 noiembrie a lui Carlos Ghosn și Greg Kelly a șocat industria auto mondială, în condițiile în care Ghosn este recunoscut drept cel care a salvat Nissan de la faliment și a transformat alianța Renault-Nissan în cel mai mare constructor auto mondial.Alianța Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producător mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unități, mai mult decât Volkswagen și Toyota.În prezent, alianța regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun, etc.) cu 470.000 de salariați și 122 de uzine pe toate continentele.