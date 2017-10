SCANDAL imens în SUA: Guvernul american a spionat jurnalişti de la Associated Press

SCANDAL imens în SUA: Guvernul american a spionat jurnaliști de la Associated Press

Ştire online publicată Marţi, 14 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Scandal de proporții în Statele Unite, după ce a ieșit la iveală faptul că guvernul american a înregistrat mii de convorbiri telefonice realizate de jurnaliștii agenției Associated Press.Potrivit The Guardian, vizate au fost peste 20 de numere de telefon folosite de angajații agenției pe durata investigațiilor jurnalistice.Gary Pruitt, președintele AP, a trimis o scrisoare deschisă Departamentului de Stat, în care a cerut returnarea înregistrărilor și distrugerea oricărei eventuale copii. Pruitt susține că multe dintre apelurile respective conțin informații confidențiale privind surse folosite de Associated Press.Înregistrările au fost realizate în lunile aprilie și mai 2012. Presa americană speculează că guvernul ar fi vrut să strângă informații despre sursele ce au dezvăluit jurnaliștilor agenției planurile unui contraatac american împotriva teroriștilor Al Qaeda în Yemen, citează realitatea.net.