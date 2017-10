Scandal de corupţie românească în inima Parlamentului European

Scandal de corupție românească în inima Parlamentului European

Parlamentul European (PE) a anunțat deschiderea unei anchete privind acuzațiile de corupție aduse de publicația britanică The Sunday Times împotriva a trei eurodeputați, între care românul Adrian Severin. Unul dintre aceștia, conservatorul austriac Ernst Strasser, a demisionat. Cel de-al treilea europarlamentar este fostul ministru sloven de Externe, Zoran Thaler membru în grupul socialist-democrat al PE, alături de Severin. „Acuzațiile aduse de Sunday Times sunt grave, iar Parlamentul European le tratează cu seriozitate”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al PE, Jaume Duch. Potrivit publicației britanice, trei deputați europeni și foști miniștri - un român, un sloven și un austriac - s-au declarat dispuși să își „vândă serviciile” pentru sume de până la 100.000 de euro unor jurnaliști de la cotidianul britanic The Sunday Times care s-au pretins a fi lobby-iști. Reporterii ziarului britanic le-au propus mai multor deputați să plă-tească 100.000 de euro în schimbul unor amendamente a căror adoptare ar putea-o obține. Cei trei deputați au acceptat. Adrian Severin, fost vicepremier român, a trimis un e-mail falșilor lobby-iști, afirmând: „Doar ca să știți că amendamentul pe care îl vreți a fost depus la timp”. La scurt timp, el a trimis o factură de 12.000 de euro pentru „servicii de consiliere”. Adrian Severin: „Nu voi demisiona“ Europarlamentarul PSD Adrian Severin a declarat, ieri, într-o conferință de presă la București, că nu va demisiona din PE, întrucât nu a comis nicio ilegalitate, iar acuzațiile la adresa sa sunt „false”. Întrebat în legătură cu demisia colegului său europarlamentar austriac implicat în același scandal, Severin nu a vrut să comenteze motivele acestuia, dar a spus că el nu are nicio intenție să-și depună demisia. „Eu știu de ce nu am să-mi depun demisia. Nu am comis nicio ilegalitate, iar aceste alegații sunt false”, a spus Severin, citat de Mediafax. Europarlamentarul a mai spus că a informat conducerea socialiștilor europeni în legătură cu această problemă încă de săptămâna trecută și că mulți dintre colegii săi, mai ales cei britanici, au spus că nu sunt pentru prima oară vizați de un scandal din partea publicației „The Sunday Times”. Adrian Severin a menționat că i-a transmis o scrisoare președintelui PE în care l-a informat în legătură cu situația creată și a spus că este interesat și doritor ca PE să facă o anchetă. Europarlamentarul PSD a mai declarat că scandalul declanșat urmărește să se scape „de un om incomod”, de „un român influent”, el precizând că are sentimente de „extremă tristețe și oarecare tulburare”. Totuși, Severin a luat decizia să se autosus-pende din funcția de vicepreședinte al PSD. DNA s-a autosesizat Direcția Națională Anticorupție s-a autosesizat în cazul eurodeputatului Adrian Severin, despre care presa română și cea internațională a consemnat eventuale fapte de corupție în care politicianul ar fi implicat, a comunicat, pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al DNA, Livia Săplăcan. „DNA a luat la cunoștință despre articolele din presa română și cea internațională care relatează aspecte referitoare la săvârșirea unor eventuale fapte de corupție de către Adrian Severin, astfel că instituția urmează a se sesiza și a face verificări”, a declarat Livia Săplăcan.