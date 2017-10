Scandal de amploare! 20 de informatori ai CIA, puşi în detenţie sau chiar ucişi

Scandal de amploare! 20 de informatori ai CIA, puși în detenție sau chiar uciși

Ştire online publicată Marţi, 23 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnaliștii newyorkezi au dezvăluit că autoritățile chineze au ucis sau au trimis în spatele gratiilor, în perioada 2010-2012, până la 20 de informatori ai americanilor, în încercarea de a slăbi CIA. Aceste acțiuni au deteriorat timp de ani capacitatea americanilor de a aduna informații în China, transmite BBC.Nu este clar dacă o cârtiță i-a ajutat pe chinezi să-i identifice pe informatori sau dacă numele acestora au fost obținute în urma unui atac cibernetic asupra serverelor CIA.Un informator a fost împușcat mortal chiar în curtea unei clădiri guvernamentale, pentru a trimite un mesaj celorlalți informatori. Însă, aceste informații nu au fost confirmate până în acest moment de către CIA.Patru foști oficiali susțin că sursele din birocrația guvernamentală chineză au început să nu mai producă informații în 2010, iar informatorii au început pe rând să dispară un an mai târziu, potrivit news.roAgenții CIA și FBI au făcut front comun pentru a investiga aceste dispariții, într-o operațiune organizată sub numele de cod Viezure. De asemenea, investigația s-a concentrat pe un fost agent, dar nu au existat suficiente informații pentru a permite arestarea sa. Acesta din urmă s-a mutat într-o altă țară din Asia.În 2012, un fost oficial din ministerul chinez pentru Securitate a fost arestat sub suspiciunea că spiona pentru Statele Unite. Atunci, autoritățile chineze au susținut că fostul oficial a fost ademenit de către CIA.„O chestie extrem de tulburătoare este că nu știm încă ce s-a întâmplat. Există un clivaj în agențiile guvernamentale americane între cei care cred că a existat o cârtiță în CIA sau e vorba de o eroare a unei tehnici de spionaj, care a dus la descoperirea unor agenți neglijenți ai CIA, sau poate chinezii au lansat un atac cibernetic asupra comunicațiilor noastre”, a declarat jurnalistul Matt Apuzzo de la NY Times.În 2015, CIA și-a retras personalul de la ambasada americană din Beijing, în urma unui atac informatic care a expus informații despre milioane de angajați federali americani. Agențiile au aruncat vina pe hackerii chinezi pentru respectivul atac cibernetic.Dispariția unui număr atât de ridicat de spioni a deteriorat rețeaua de colectarea a informațiilor și a blocat anumite operațiuni timp de câțiva ani, în care CIA a trebuit să-și reconstruiască sistemul de informatori din China.Oficialii susțin că este vorba de cea mai mare breșă de securitate din ultimii ani. În 2013, autoritățile chineze par că au pierdut capacitatea de a identifica spioni ai Statelor Unite.