SC Tracon SRL se consideră stăpâna plajei Năvodari

În urmă cu doi ani scriam de o barieră de la tabăra Năvodari care bloca accesul copiilor spre plajă. Acum, întreaga zonă este o imensă barieră. Ca să ajungi pe plajă, bun public de interes național, trebuie să cauți o cărăruie printre mastodonții de beton care s-au ridicat pe marginea drumului care leagă Constanța de Năvodari. Ne-am oprit în fața complexului rezidențial construit în imediata vecinătate a Hanului Piraților. La poartă a apărut un bodyguard care a refuzat cererea noastră de a trece pe terenul lor pentru a ajunge la plajă. Ne-a îndrumat, în schimb, la Hanul Piraților. După ce am ocolit toată investiția privată, vreme de aproape jumătate de ceas, am ajuns, în sfârșit, pe plajă. Pofta investitorilor nu se oprește aici. La marginea sectorului de plajă s-au descărcat, la primele ore ale dimineții, trei mașini cu pietriș. Muncitorii au dezvăluit că urmează să se amenajeze o parcare. Mai facem câțiva pași și dăm de panouri din care aflăm că este vorba de o… „plajă privată”. Și asta nu e tot. Suntem avertizați, mai departe, că „tulburarea dreptului de posesie este pedepsită de lege, conform Codului penal”. Hai că asta-i cea mai tare fază! Deci, un agent economic care închiriază un sector de plajă se consideră deja proprietar pe nisip. Mai mult decât atât, ne și amenință că, dacă-i tulburăm dreptul de posesie, ne trage la răspundere. Adică ce să facem ca să nu-i tulburăm „dreptul de posesie”? Să nu intrăm pe plajă? Și, pentru a fi și mai explicit, și-a împrejmuit sectorul de plajă cu gard de metal. Imediat, am sesizat administratorul plajelor, respectiv Apele Române Dobrogea – Litoral. Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al instituției, ne-a spus că a trimis echipa de inspectori la fața locului pentru a lua măsuri de dezafectare a gardurilor. Plaja îngrădită Năvodari III a fost adjudecată în urma licitației de către SC Tracon SRL. Nu este pentru prima dată când concesionarii sectoarelor de plajă îngrădesc nisipul ba pun chiar panouri cu „plajă privată”. Credeam însă că oamenii au mai evoluat și că inspectorii de la Apele Române își fac treaba.