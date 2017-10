Saudiţii ar intra în cursa înarmării nucleare de teama Iranului

Saudiții ar intra în cursa înarmării nucleare de teama Iranului

Vineri, 10 Februarie 2012.

Arabia Saudită nu va sta liniștită în cazul în care Iranul obține arma nucleară, așa cum mulți comentatori susțin că se va întâmpla în viitorul apropiat.Un diplomat saudit, membru al familiei regale, a sugerat că Orientul Mijlociu ar putea intra într-un conflict nuclear major, în cazul în care iranul merge până la capăt și obține arma nucleară, scrie The Atlantic.Prințul Turki al-Faisal, fost șef al serviciilor secrete și ambasador la Washington, i-a avertizat pe înalții oficiali NATO că înarmarea nucleară a Iranului ar fOrța Arabia Saudită să pună în aplicare politici ce ar putea conduce la consecințe dramatice.Diplomatul nu a detaliat care vor fi politicile saudite. A făcut-o însă un înalt oficial saudit, apropiat al prințului."Nu putem trăi cu o situație în care Iranul are arma nucleară, iar noi nu. E foarte simplu (...) Dacă Iranul dezvoltă arma nucleară, acest lucru va fi de neacceptat pentru noi și vom fi nevoiți să urmăm exemplul", a spus oficialul, potrivit The Atlantic.