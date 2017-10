Sarkozy recunoaşte că a făcut „greşeli” în primul an de mandat

Sarkozy recunoaște că a făcut „greșeli” în primul an de mandat

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele francez Nicolas Sarkozy a recunoscut joi seară, după un an petrecut la putere, că a comis „greșeli”, dar a încercat să-i convingă pe francezi că a rămas omul potrivit pentru a schimba țara, relatează AFP. Într-un interviu televizat de pes-te 90 de minute, Sarkozy a fost întrebat despre căderea sa liberă în sondaje. „Fără îndoială și eu am făcut greșeli”, a spus el, asumându-și „o parte din responsabilitate”. „Îmi imaginam că nu voi petrece cinci ani la putere comentând sondaje excelente”, a spus el, adăugând că „în Franța, mereu există cineva nemulțumit”. Sarkozy a cerut să fie judecat la finalul mandatului, asigurând că a fost ales pentru a duce până la capăt „schimbările de care are nevoie țara”. „Nu pot să fac totul imediat”, a precizat el. „Contextul internațional este dificil, un motiv în plus pentru accelerarea reformelor. Am lansat 55 de reforme”, a explicat președintele. Sarkozy a fost ales președinte la 6 mai 2007 cu 53% din voturi, succedându-i lui Jacques Chirac, după ce a făcut campanie pe tema unei „rupturi”. Potrivit sondajelor, 72% dintre francezi sunt nemulțumiți de acțiunile sale, iar 79% sunt de părere că situația nu s-a ameliorat.