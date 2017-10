Maxima zilei: Amar este gustul odihnei după o acțiune inutilă. (A. de S.- Exupery)

Sărbătorile au trecut. Cum scăpăm de surplusul de kilograme?

După o perioadă de excese alimentare este foarte indicat să îți ajuți corpul să elimine toxinele acumulate. Constănțenii n-au fost cumpătați de sărbători. Așa se face că Urgența Spitalului Clinic Județean Constanța a fost supraaglomerată în perioada sărbătorilor. Fie că a fost vorba de probleme digestive provocate de o alimentație bogată în grăsimi, stropită cu mult alcool, fie că a fost vorba de agresiuni, aproape 2.000 de pacienți au cerut ajutor medical în ultimele două săptămâni ale anului trecut. Potrivit prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, secretul dietei de detoxifiere stă în alimentele pe care le consumi. Iaurtul constituie o prețioasă sursă de calciu și conține lactobacili care se stabilesc în intestin și-l protejează de acțiunea microorganismelor periculoase. Uleiul de măsline extra-virgin reduce nivelul colesterolului și al trigliceridelor din sânge. Roșiile protejează vasele sanguine și sistemul imunitar, întrucât sunt foarte bogate în vitamina C. Conțin, de asemenea licopen, o substanță cu efecte antiinflamatorii și antiîmbătrânire. Fibrele, care se găsesc în foarte multe fructe, legume, pâine și paste integrale, ajută organismul să elimine toxinele, înlesnesc funcționarea intestinelor și încetinesc absorbția grăsimilor și zaharurilor în organism. Apa este un element fundamental în procesul de purificare a organismului. Consumul a doi litri de apă zilnic permite eliminarea toxinelor prin intermediul rinichilor. Dacă nu reușești să te „împrietenești” cu apa, poți opta pentru ceaiuri calde neîndulcite. Vitaminele nu sunt doar aliatele siluetei, ci și ale pielii, redându-i luminozitatea, în special vitaminele E, A și C. Sunt trei antioxidanți puternici, care combat acțiunea radicalilor liberi. Vitamina E protejează țesuturile împotriva îmbătrânirii și se găsește în ficat, struguri roșii și în toate grăsimile nesaturate: uleiul de măsline, uleiul din germeni de grâu, soia sau floarea-soarelui. Necesarul zilnic este de 8 mg (jumătate de strugure roșu, 100 g de ficat, o linguriță de ulei de floarea-soarelui). Vitamina A ajută la buna funcționare a celulelor pielii și combate ridurile. În alimentele de origine animală se găsește foarte puțin (ficat), dar există sub formă de betacaroten în multe legume: ardei, morcovi, dovleac și în legumele cu frunzele de un verde închis, de exemplu spanac. Necesarul zilnic este de 700 micrograme (3 ardei, un morcov, 120 g de dovleac). Vitamina C favorizează formarea colagenului. Se găsește în legumele de culoare verde închis, ardei, roșii, kiwi, căpșune. Necesarul zilnic este de 60 mg (o portocală, 110 g căpșuni, două roșii, o jumătate de ardei). Regimul de detoxifiere poate să conțină ceaiuri, iaurt, cât mai multe fructe și legume, dar trebuie să renunți la alcool și tutun. Dietă 1 Imediat ce te trezești, stoarce o jumătate de lămâie într-un pahar de apă călduță, la care adaugi o lingură semințe de in măcinate amestecate cu apă. De asemenea, poți pune în blender o pară și puțin lapte de orez. La prânz poți mânca o supă de legume, broccoli fiert la abur cu semințe de susan și sfeclă, stropite cu zeamă de lămâie. Poți fierbe și orez brun. La cină poți mânca salată de legume care să conțină ardei roșu, anghinare, varză de Bruxelles, amestecate cu sos din usturoi, zeamă de lămâie și ulei de măsline sau supă de legume. Dietă 2 Mic-dejun: o cană de lapte degresat (200 ml); 40 g pâine integrală. Gustare: un iaurt slab (125 g); 250 g fructe, la alegere: prune, pere, kiwi, portocală. Prânz: supă de legume sau orez cu legume; salată de roșii cu ulei de măsline și suc de lămâie; un fruct. Gustare: o cană de ceai neîndulcit; 200 g fructe. Cina: 130 g pește fiert sau la grătar cu lămâie sau carne de pui; 200 g legume fierte, la alegere: spanac, morcov, conopidă, varză; 25 g pâine integrală. În perioada sărbătorilor, constănțenii au făcut excese alimentare, ajungând, în final, la Urgența Spitalului Clinic Județean. De Crăciun, aproape o mie de constănțeni au ajuns, în doar trei zile, la spital, fie din cauza problemelor digestive, fie pentru că, din cauza consumului de alcool, au fost implicați în accidente rutiere sau în diverse altercații și s-au ales cu traumatisme. Alții au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că au fost mușcați de câini. Nici în noaptea dintre ani medicii de la urgență n-au avut o gardă liniștită. Conform declarațiilor dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, adresabilitatea a crescut cu cel puțin 50%. „A fost o nebunie. S-au tratat colecisto-pancreatite, colici biliare acute. De asemenea, la Urgența medicală s-au prezentat oameni agresați sau care au consumat alcool în exces”, a mai precizat dr. Florian Stoian.