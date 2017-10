Sărbătoare anti-Thatcher în centrul Londrei

Sute de opozanți ai fostului premier britanic Margaret Thatcher s-au adunat, sâmbătă, în Trafalgar Square, la Londra, pentru a sărbători decesul acesteia, transmite Associated Press. Cei mai înverșunați adversari ai baronesei Thatcher și-au anunțat cu mult timp intenția de a organiza o petrecere în centrul capitalei britanice în sâmbăta următoare decesului fostului prim-ministru. Pe o vreme ploioasă, câteva sute de persoane s-au adunat între Coloana lui Nelson și National Gallery, unde au băut șampanie și au cântat „Ding Dong! The Witch is Dead” (Ding Dong! Vră-jitoarea a murit), melodie bine-cunoscută din filmul Vrăjitorul din Oz.Britanicii sunt în continuare profund divizați în legătură cu Margaret Thatcher, decedată luni, la vârsta de 87 de ani, iar dezbaterile pe marginea moștenirii sale politice și social-economice au scos la iveală divergențe profunde.