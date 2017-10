Sar scântei din şine!

Sâmbătă, la Constanța, FC Farul - Rapid București

Sar scântei din șine!

Două dintre performerele primei etape a Ligii 1, Farul (victorioasă în deplasarea de la Buzău) și Rapid (câștigătoare la scor cu Gloria Bistrița) anunță un meci încins, sâmbătă, la Constanța. Încurajată de victoria de la Buzău, din prima etapă, Farul vrea să învingă și Rapidul. Are cu ce: moral, sprijinul suporterilor, care nu i-au primit niciodată la Constanța pe giuleșteni cu flori și bezele, un joc ce este tot mai legat și solid, mobilizarea, care a fost mereu maximă la meciurile cu granzii. Jocul bun cu Gloria le dă speranțe „rechinilor“, pregătiți să facă un nou meci mare și să câștige. „Nu știu dacă egalul ne mulțumește. Rapidul e o echipă tare, dar nu de netrecut. Va fi un duel interesant. Sunt momente în viață în care toți banii din lume nu contează. Sunt momente în care trebuie să joci pentru tine, pentru orgoliul tău. Eu așa aș face, nici nu m-aș uita la bani”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Marin. Rapidul, cu un nou antrenor și cu o nouă formulă față de anul trecut, în care și-au făcut loc mulți străini spectaculoși, și-a propus și ea mult la meciul cu Farul. „Ne așteaptă un meci greu, pentru că întâlnim o echipă bună, dar sper să repetăm evoluția bună cu Bistrița și să luăm cele trei puncte. Avem echipă valoroasă și putem să batem”, a declarat fundașul rapidist Dănuț Perjă. Constanța, stadion „Farul“, sâmbătă, 2 august, ora 21, în direct la Antena 1 FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas - Farmache, Barbu, Șchiopu (cpt.), Maxim - Cruceru - Băcilă, Rusmir, Voiculeț, Gerlem - Gosic Rapid (antrenor, Jose Peseiro): Andrade - Maftei (cpt.), M. Constantin, Ricardo, Bozovic - C. Lazăr, Herea - J. Cesar, Spadacio, Cesinha - Boya Arbitrează Teodor Crăciunescu (Rm. Vâlcea); asistenți, Nagy Mikloș (Cluj), Traian Marchiș (Baia Mare); rezervă, Ionică Serea (Focșani); observatori, Florin Halagian, Dan Petrescu (ambii, din București) Biletele costă 10 lei (la peluze) și 25 lei (la tribunele 1 și 2), iar sâmbătă se găsesc la casele stadionului Farul, între orele 16 și 22. Maxim, impresionat de CFR și FC Vaslui Autorul golului victoriei de la Buzău, Florin Maxim, a declarat că pentru Farul nu e o problemă că Rapidul joacă ofensiv. „Rechinii“ privesc acest meci ca pe oricare altul. Max a fost impresionat în prima etapă de CFR Cluj, care „și-a păstrat consistența“, și de FC Vaslui, o formație „agresivă“. „Pentru noi, o victorie înseamnă trei puncte, mai multă publicitate, un moral mai bun și poate mai mulți suporteri“, a spus și mijlocașul Claudiu Voiculeț. (M.B.) „La Buzău, am câștigat o echipă” Sorin Mihăilescu, liderul suporterilor constănțeni, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că speră ca Farul să realizeze, sâmbătă seară, a doua victorie la rând în campionat. „Sper să avem șase puncte după două etape. Este greu, căci Rapidul a jucat foarte bine cu Bistrița, dar nu asta ar trebui să ne sperie, ci ar trebui să ne bucure că Farul joacă. La Buzău, nu am obținut trei puncte, ci am câștigat o echipă”, ne-a spus Mihăilescu.