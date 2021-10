Săptămâna modei de la Paris: Yves Saint Laurent a revenit pe podiumul de lângă Turnul Eiffel

Casa de modă Yves Saint Laurent şi-a reluat marţi prezentările de modă cu public cu prilejul unei defilări desfăşurate sub Turnul Eiffel în cadrul Săptămânii Modei de la Paris, informează Reuters.Pentru acest prim spectacol al casei de modă deţinute de compania Kering în Paris după mai bine de un an şi jumătate, directorul artistic al Saint Laurent, Anthony Vaccarello, a propus o colecţie de ţinute mulate şi toalete de seară cu croieli îndrăzneţe.Potrivit Agerpres, capitala Franţei găzduieşte ultima etapă la finalul unei luni de evenimente globale dedicate modei, care au marcat revenirea petrecerilor fastuoase şi a spectacolelor de lansare pline de celebrităţi, desfăşurate la New York, Londra şi Milano.Cea mai mare parte dintre casele de modă de lux şi-au întrerupt spectacolele cu public, pilonii calendarului anual din industria modei, pe perioada pandemiei de COVID-19.Odată cu scăderea ratelor de infectare şi a relaxării restricţiilor în Europa, zeci de case de modă au organizat din nou spectacole cu public în timpul săptămânii modei pariziene, care se va încheia pe 5 octombrie.În cadrul show-ului Saint Laurent, modele, în ţinute cu spatele gol, accesorizate cu brăţări masive din aur, au defilat în pantofi cu toc-cui pe fundalul unui perete de lumini stroboscopice, care, la final, au erupt într-o cădere de apă ce i-a forţat pe spectatorii din primul rând să se ferească de stropi.Anul trecut, la începutul pandemiei de coronavirus, casa de modă pariziană s-a retras din calendarul oficial al prezentărilor de modă din Paris pentru a-şi stabili propriul calendar, purtându-şi publicul către peisaje îndepărtate unor prezentări înregistrate, cu modele filmate pe dune de nisip sau în peisaje arctice cu aisberguri proiectate pe fundal.Spectacolul care a avut loc marţi la Paris a provocat blocaje în trafic, iar o mulţime de fani înfocaţi s-au adunat încercând să o zărească pe una dintre invitatele spectacolului, vedeta K-pop Rosé.