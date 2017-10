„Sângele proaspăt“ din învăţământ, sacrificat în beneficiul pensionabililor

„Sângele proaspăt“ din învățământ, sacrificat în beneficiul pensionabililor

În timp ce în județul Argeș, Inspectoratul Școlar Județean a refuzat orice solicitare de menținere la catedră a cadrelor didactice pensionabile, la Constanța, cu excepția a două cadre, restul de 126 au primit confirmarea pe funcție. La avizierul Inspectoratului Școlar Județean Constanța stă afișat de câteva zile tabelul nominal cu cadrele didactice care au solicitat menținerea ca titular peste vârsta standard de pensionare. Din cele 126 de cadre, doar 16 provin din mediul rural, cei mai numeroși rămânând pe poziții la catedra… sportivă. Explicația constă în aceea că au fost introduse ore de educație fizică și la clasele primare, și de aceea unii ajung să susțină și câte două norme. Există chiar un deficit de cadre… la sală. Același lucru se poate spune și despre educatoare, care, conform afirmațiilor inspectorului de specialitate învățământ preșcolar Liana Manzu, la concursul pentru posturile scoase în vară n-au rămas pe dinafară, bineînțeles, cu excepția celor care nu au obținut nota de trecere. „Posturi de educatoare mai există încă multe, dar nu avem solicitări, multe dintre cele care ar putea profesa preferând, în dauna unui salariu de 150 euro, unul triplu sau mult mai mult în Anglia sau Italia”, a mai adăugat Manzu. Școala ar trebui să trieze pensionarii După șase-șapte ore de discuții, consiliul de administrație al ISJ Constanța a hotărât ca toate cele 126 de solicitări de menținere în funcție să fie aprobate, cu respec-tarea Legii 128/1997, privind statutul cadrelor didactice, care la art. 128 prevede: „Personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competență profesională deosebită, poate fi menținut ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare la cerere, cu avizul consiliului profesoral al unității de învățământ, exprimat în urma votului nominal deschis și cu aprobarea anuală a inspectoratului școlar”. De menționat că majoritatea solicitanților sunt la prima sau a doua cerere de menținere și doar 10 la a treia. Ținând cont de aceste prevederi, prof. Marian Sârbu, inspectorul școlar general, așa cum îl știm, cu respect maxim pentru colegii lui de breaslă, ne-a declarat că s-a aflat în fața uneia dintre cele mai dificile decizii din cariera sa de „general”: „Dacă am fi acceptat doar o parte și pe restul i-am fi refuzat, sunt convins că m-aș fi trezit cu un val de proteste «Da’ cu mine ce ați avut? Mi-am dedicat toată viața la catedră, mi-am sacrificat sănătatea și familia, iar acum mă înlăturați!». Sunt conștient că avem nevoie de «sânge proaspăt», așa cum se folosește acum expresia, dar la mijloc este o chestiune de moralitate vizavi de niște colegi cărora nu le poți trânti ușa în nas. Atâta timp cât școala, cea care ar trebui să-i trieze, ne trimite recomandări dintre cele mai favorabile, inclusiv scrisori de mulțumire de la părinți, ce argumente îi aduc eu respectivului ca să nu mă dea în judecată pe un articol de lege care îi conferă dreptul de a rămâne la catedră? An de an am aprobat toate solicitările de acest gen, nu este o noutate anul acesta!”. Ori toți, ori niciunul O explicație pertinentă am primit din partea prof. Corina Cușa, inspector școlar de specialitate limba română, care ne-a explicat cum stă mecanismul votării în consiliul de administrație. Pentru catedra de limba și literatura română s-au primit șapte dosare, dintre care unul, de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, nu a întrunit norma didactică. „Din restul de șase am susținut două: Hârșova și Medgidia, întrucât pentru majoritatea tinerilor, aceste catedre reprezintă o punte de legătură spre Constanța, titularizându-se și detașându-se în interesul învățământului sau alt tip, dar cert nu rămân să profeseze. De asemenea, un post la Constanța, respectiv prof. Albertina Hurtoi, de la Școala cu clasele I-VIII «Jean Bart» Constanța, care a obținut rezultate deosebite la faza națională a olimpiadei de anul trecut și cu siguranță și la anul. Deci merite cu totul excepționale. În rest, nu contest că avem de-a face cu cadre foarte bune, dar ținând cont că anul trecut, la titularizare, am avut foarte multe fete care au obținut peste 9,50 și nu au putut să ocupe un post, am considerat că era bine să li se facă loc. Dar cum toți profesorii au fost măsurați cu aceeași unitate, s-a considerat că toți trebuie să continue”. Trebuie să precizăm că, pentru a fi scos la un concurs de titularizare într-o școală, postul respectiv trebuie să fie viabil cel puțin patru ani. Dar cum, în ultima perioadă, populația școlară este într-o continuă descreștere și numeroase unități școlare anunță restrângeri de activitate, posturile sunt din ce în ce mai puține. Și atunci școala și inspectoratul consideră că, decât să se perinde la catedra respectivă an de an alți profesori, mai bine asigură continuitatea la clasă a unui cadru pensionar. Halal să ne fie! Și-atunci pentru ce mai scoatem pe bandă licențiați în litere și alte… catedre? Doar ca să îngroașe rândurile la muncă în Spania, în cazul celor mulți care n-au reușit să acceseze o bursă în străinătate și să-și croiască un viitor fericit! P.S. Vom încerca să aflăm cât de greu i-a fost lui Gabriel Bratu, inspector general al Inspectoratului Școlar Argeș, să-și refuze toți colegii de breaslă pensionabili.