Sănătatea reginei Angliei se deteriorează

Ştire online publicată Duminică, 12 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sănătatea suveranei Elisabeta a II-a se deteriorează de la o zi la alta. Familia se teme că regina, care are mai multe suferințe fizice, își pierde acum și memoria, din cauza teribilei maladii Alzheimer, scrie Libertatea.ro.Ajunsă la venerabila vârstă de 88 de ani, suverana Marii Britanii are probleme tot mai mari de sănătate, iar potrivit revistei americane Globe, se luptă acum și cu teribila maladie Alzheimer. Membrii casei regale sunt din în ce în ce mai îngrijorați după ce regina a început să nu-și mai recunoscă fiul și e atât de confuză, încât crede că prințul Charles este soțul ei. În plus, dacă iese singură în grădina palatului Buckingham, se rătăcește și nu mai știe pe unde să se întoarcă, iar de la nunta nepotului ei, prințul William, cu Kate Middleton, nu-și mai amintește nici un detaliu... Se pare că medicii au intrat în alertă de la primele semne ale pierderii memoriei și îi fac acum tot felul de teste reginei, pentru a-și da seama ce se întâmplă. În același timp, ei se chinuie să țină sub control celelalte suferințe ale suveranei: sciatică, artrită la ambii genunchi și insuficiență respiratorie.