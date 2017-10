Sănătatea constănţenilor, din ce în ce mai şubredă

Recensământul bolilor

Sănătatea constănțenilor, din ce în ce mai șubredă

Statisticile privind sănătatea constănțenilor sunt, de la un an la altul, din ce în ce mai îngrijorătoare. Stresul, fumatul, consumul de alcool, alimentația nesănătoasă și sedentarismul sunt doar câteva dintre cauzele care ne afectează sănătatea. În astfel de condiții, specialiștii ne sfătuiesc să mergem la un consult medical de rutină și să facem un set de analize uzuale, pentru că, depistate la timp, bolile au mai multe șanse de vindecare. În topul celor mai frecvente boli se află afecțiunile cardiovasculare. Numai în acest an, peste 7.000 de constănțeni au suferit un accident vascular cerebral, iar 352 de persoane au făcut infarct miocardic. În județul Constanța, trăiesc peste 50.000 de persoane diagnosticate cu hipertensiune arterială, în timp ce 21.300 de persoane au cardiopatie ischemică dureroasă, după cum ne-a declarat dr. Tanța Culețu, directorul executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. Principalii factori care duc la apariția bolilor cardiovasculare sunt fumatul, alimentația nerațională, stresul și, nu în ultimul rând, predispoziția genetică, factor care nu poate fi influențat. Și cancerul face din ce în ce mai multe victime în rândul constănțenilor. A crescut numărul cazutilor de cancer depistat în faze curabile În evidențele autorităților sanitare figurează 17.160 de bolnavi de cancer, dintre care 12.037 în mediul urban. Numai în primele șase luni ale acestui an, peste o mie de constănțeni au aflat că au cancer. 169 de persoane au fost diagnosticate cu cancer bronhopulmonar, dintre care 41 în stadii curabile. De asemenea, medicii au pus diagnosticul de cancer stomacal, iar 132 de femei au fost diagnosticate cu cancer la sân. În cazul a 41 dintre ele tratamentul are șanse maxime să învingă boala. De asemenea, 55 de paciente au aflat că au cancer de col uterin, iar la aproape jumătate dintre ele boala este în fază incipientă. Cancerul de prostată a fost depistat la 44 de pacienți. Nici afecțiunile renale nu îi ocolesc pe constănțeni. În județul nostru, 194 de persoane fac dializă, iar peste 60 de persoane se află pe lista de așteptare pentru a intra în acest program și sunt monitorizate în permanență de către specialiști. Din ce în ce mai mulți constănțeni sunt diagnosticați, în fiecare an, cu diabet zaharat. Astfel, potrivit declarației dr. Doina Catrinoiu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, directorul de cercetare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, numai în primul semestru al anului 2008 au intrat în evidența medicilor 1.837 de pacienți cu diabet zaharat, ridicând numărul total de pacienți la 18.186, numai în județul Constanța. Cei mai mulți dintre pacienții nou diagnosticați au diabet zaharat tip 2 și necesita dietă și tratament cu antidiabetice orale. Boala sărăciei, tuberculoza, face anual sute de victime în județul Constanța. Doar în primele nouă luni ale acestui an au fost depistate 708 cazuri noi de tuberculoză, după cum ne-a declarat dr. Emanoil Vasiliu, medic primar pneumolog. Statisticile situează Constanța pe locul 5 în România în ceea ce privește numărul cazurilor de TBC. Mergeți la medic! În astfel de condiții, medicii ne sfătuiesc să facem un set de analize uzuale în fiecare an. Cei care nu și-au făcut deocamdată investigațiile gratuite din cadrul programului național de evaluare a stării de sănătate a populației o pot face până la 31 martie 2009. Cei care nu și-au făcut până acum analizele se pot prezenta la medicii de familie cu taloanele de analize. Medicii vor stabili, în urma examenului clinic, ce analize va efectua fiecare pacient. În pachet sunt incluse nouă investigații: hemoleucograma (notarea globulelor albe și roșii), creatinina serică (pentru persoanele cu vârsta peste 50 de ani, dar și sub această vârstă care prezintă risc de afecțiuni renale), glicemia, sideremia (prezența fierului în sânge, analiză efectuată copiilor până în zece ani, gravidelor și femeilor peste 25 de ani), sumar de urină, colesterol seric total, colesterol HDL, trigliceride (analize efectuate persoanelor peste 40 de ani și sub 40 de ani, care prezintă risc). Analizele gratuite din cadrul programului național de evaluare a stării de sănătate a populației pot face atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate.