Samoa Air creează o clasă 'XL' pentru pasagerii obezi

Ştire online publicată Vineri, 28 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Samoa Air, prima companie aeriană din lume care își taxează pasagerii în funcție de greutatea lor corporală, a anunțat că a decis să modifice unele dintre scaunele de la bordul aeronavelor sale pentru a oferi un confort sporit pasagerilor supraponderali și obezi, informează dailymail.co.uk.La fel ca multe insule din Oceanul Pacific, Samoa are o populație a cărei greutate depășește media mondială, din cauza unor predispoziții genetice și a consumului ridicat de plante rădăcinoase.Samoa apare cu regularitate în statisticile mondiale despre obezitate, iar peste 80% din populația ei în vârstă de peste 15 ani este considerată supraponderală.În urma deciziei luate de Samoan Air, toate avioanele Britten Norman și Cessna din flota acestei companii sunt adaptate pentru a avea la bord un rând special de scaune XL, mai mari cu 35,5 centimetri - pentru a asigura mai mult loc pentru zona abdominală și picioare - și cu spații mai mari între scaune.Chris Langton, directorul executiv al companiei Samoa Air, a declarat pentru Australian Broadcasting Corporation că avioanele operate de această firmă vor fi dotate și cu o rampă specială pentru a ușura accesul pasagerilor supraponderali și obezi.Samoa Air a introdus, la începutul acestui an, un sistem de rezervări "pay by weight" ("plătești în funcție de greutate"), care îi obligă pe pasageri să menționeze greutatea pe care o au atunci când completează datele personale în sistemul de rezervare online, iar costul biletului individual variază în funcție de acest parametru.Pe rutele interne operate de această companie, prețurile variază de la 60 pence la 2,2 lire sterline per pound (0,45 kilograme).Prețul biletului acoperă atât tariful pentru greutatea corporală, cât și cel aferent bagajului pasagerului.Un pasager cu greutatea de 63,5 kilograme, de exemplu, va putea să își achiziționeze un bilet pentru o cursă internă la prețul de circa 40 de lire sterline.