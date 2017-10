Salvatorii din insulele grecești, premiați de ONU

Marţi, 06 Septembrie 2016

O echipă de voluntari salvatori pe mare din Grecia și o localnică din insula Lesbos au primit cea mai importantă distincție a Agenției ONU pentru Refugiați. Au fost răsplătiți pentru eforturile lor de a salva zeci de mii de emigranți care traversau Marea Egee în drumul lor spre o viață normală, în Europa. Statisticile oficiale arată că anul trecut 700 de refugiați s-au înecat în Marea Egee, aproape de coastele Greciei.Imaginile au fost filmate în insula Lesbos din Grecia. Anul trecut acolo au ajuns 10 mii de refugiați în fiecare zi. Mulți nu ar fi ajuns la mal daca nu ar fi fost voluntarii din Echipa de Salvare Elenă.Konstantinos Mitragas, voluntar al Echipei de Salvare Elenă: „A fost un an în care sute de mii de oameni și-au riscat viața, navigând pe mare în bărci nesigure, fără să poarte veste de salvare sau purtând veste de salvare contrafăcute.”Yanis, voluntar: „Nu am vazut niciodată atât de mulți oameni care să ajungă pe insulă.”Datele oficiale arată că anul trecut în Grecia au ajuns 800 de mii de refugiați dintre care 500 de mii în insula Lesbos. Acolo, satul Pikpa s-a transformat într-un sanctuar al refugiaților. O localnică de 31 de ani dă și ea o mână de ajutor. A reușit să acorde asistență pentru 600 de refugiați în fiecare zi pe care i-a cazat într-o fostă tabără școlară.Efi Latsoudi, voluntar: „Este o mare nedreptate să mori, încercând să-ți salvezi viața ție și copiilor, iar apoi săț mori împreună cu ei în această mare prietenoasă.”Kinaz, refugiată: „Aici în Pikpa mă simt ușurată și în siguranță. Este un loc liniștit și sigur. Fiul meu Jawal are paralizie cerebrală. Ei i-au adaptat medicamentația și au avut grijă de el.”Munca lui Efi Latsoudi a fost recunoscută de Agenția Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, care i-a acordat premiul pentru munca de voluntariat făcută în sprijinul refugiaților, transmite Digi24.ro.