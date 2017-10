Salariile SNC-iştilor cresc cu 300 de lei în medie

De Mărțișor

Salariile SNC-iștilor cresc cu 300 de lei în medie

Șantierul Naval Constanța are un nou contract colectiv de muncă. El acoperă perioada 1 martie 2008 - 1 martie 2010, o etapă cu numeroase provocări. Compania are mai multe comenzi decât a avut vreodată în istoria sa, trebuie să sporească numărul livrărilor de la un an la altul și să introducă în fabricație noi tipuri de nave. Dar pentru realizarea acestor obiective este necesară stabilizarea forței de muncă existente și atragerea mai multor lucrători calificați. Avertismentul lui Perodin Cei ce au lucrat la proiectarea noului contract colectiv și-au pus întrebarea: cum poate deveni acesta un instrument care să răsplătească mai bine munca, dar să o și responsabilizeze, care să-i aducă societății o productivitate mai mare, iar lucrătorilor mai mulți bani în buzunare? Vineri, 15 februarie 2008, reprezentanții administrației și ai Sindicatului Liber al Navaliștilor au încheiat discuțiile la masa verde. „Nu a fost o negociere ușoară, dar împreună am găsit soluțiile cele mai bune la problemele în dezbatere. Au fost discuții între doi parteneri serioși, care se respectă“, a declarat Violeta Putinei, directorul resurselor umane. Dede Perodin, președintele sindicatului, avea motive de satisfacție. Echipa de negociatori pe care a condus-o a obținut, cu arma convingerii și forța argumentelor, cea mai mare majorare salarială din industria navală. „Dacă media creșterii în principalele șantiere navale se situează între 280 – 290 lei, la SNC este de 300 lei - a afirmat liderul sindical. De fapt, creșterea reală este de peste 100 euro. Cu siguranță că această majorare îi va face pe mulți dintre lucrătorii plecați să revină.” Negociatorii sindicali și-au îndeplinit mandatul încredințat. Acum e rândul celor pe care îi reprezintă să-și îndeplinească partea lor de obligații. Pentru lefurile mai mari vor trebui să fie mai eficienți. „Vrem să crească producția, ca peste doi ani, când vom pretinde creșteri salariale, să avem de unde cere” – a avertizat Dede Perodin. Nu-i nevoie de eroi! Constructorii navali vor încasa lefurile majorate începând cu chenzina din 14 – 15 aprilie. „Este un efort extraordinar al societății, pe care nu cred că vreun alt șantier naval l-a realizat într-o singură tranșă pentru toți salariații – a reamintit directorul general Radu Rusen. S-au operat mai multe modificări ale contractului colectiv. Unele duc la creșterea veniturilor, dar altele creează obligații pentru angajați.” SNC cheltuiește în medie 15 euro pe oră, pe cap de salariat, dar gradul de utilizare al timpului de lucru este încă redus. Este de vină doar muncitorul? Vina aparține în mare măsură managerilor de pe diferite trepte ierarhice, care nu organi-zează eficient activitatea lucrătorilor de execuție, consideră Rusen. Contractul colectiv a fost gândit ca un instrument modern, care să reașeze raporturile de muncă din SNC pe baze noi. „Obiectivul nu este doar creșterea salarială – a explicat Gheorghe Bosînceanu, președin-tele adunării generale a acționarilor. Contractul încearcă să ofere soluții la problemele identificate de-a lungul anilor. Ne-am propus să obținem sporirea productivității prin toate mijloacele, pentru că ea se situează la mai puțin de o treime din cea a șantierelor navale occidentale și asiatice. Câștigul de productivitate trebuie să vină în cea mai mare parte din mobilizarea manage-mentului și a personalului de execuție. Investițiile realizate până în prezent și cele ce vor fi făcute de acum încolo nu rezolvă singure problema creșterii productivității. Nu avem nevoie de eroi, de oameni care să facă treaba altora, ci de oameni care să-și facă treaba la locul de muncă. Am urmărit ca noul contract să nu rămână doar un instrument prin care sindicatul își negociază drepturile, ci să se transforme într-un document în care să fie prinse cât mai clar obligațiile managerilor și personalului de execuție.” Contractul introduce sistemul de lucru în acord individual. Pe măsură ce managementul va dezvolta norme și proceduri adecvate, el va fi extins la cât mai multe locuri de muncă, a declarat Gheorghe Bosînceanu. Metoda asigură o mai mare responsabilitate a lucrătorului și o mai bună corelare între munca depusă de el și veniturile obținute.