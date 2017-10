Safra Catz, șefa Oracle: Câțiva dintre angajați se numără printre victimele de la Colectiv

Câțiva dintre angajații companiei Oracle România se numără printre victimele incendiului de la clubul Colectiv, de vineri seară.În semn de solidaritate, directorul general al companiei, Safra Catz, a venit în România și a transmis un mesaj intern tuturor angajaților.Scopul sosirii în țară a fost pentru a acorda un sprijin familiilor îndoliate și prietenilor, dar și celor care depun eforturi pentru salvarea și ajutorarea victimelor.E-mailul intern a ajuns în căsuțele poștale virtuale ale tuturor angajaților, șefa companiei dorind să transmită că "împreună cu alți lideri globali din România, mi-am petrecut ultimele zile în București, unde m-am întâlnit cu echipele afectate și am fost alături de familiile și prietenii angajaților noștri. Toată atenția noastră se îndreaptă acum către nevoile angajaților noștri, ale familiilor și prietenilor lor"."Către angajații Oracle din întreaga lumea,După cum mulți dintre voi știu, un incendiu teribil a izbucnit vineri seară la un concert din București, România. Unul dintre angajații noștri era solistul trupei care concerta. Mulți dintre angajații noștri au participat la eveniment și unii dintre ei se numără printre victime. În acest moment, cinci angajați luptă cu vitejie pentru viața lor, iar alți trei au murit. În plus, câțiva dintre colegii noștri au fost externați și se recuperează la domiciliu.Împreună cu alți lideri globali din România, mi-am petrecut ultimele zile în București, unde m-am întâlnit cu echipele afectate și am fost alături de familiile și prietenii angajaților noștri. Toată atenția noastră se îndreaptă acum către nevoile angajaților noștri, ale familiilor și prietenilor lor. Pentru că operațiunile noastre din România sunt parte integrantă a afacerii noastre globale, mulți dintre voi au transmis mesaje de încurajare și rugăciuni. Ele ajută enorm. În plus față de sprijinul vostru, ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a adus un omagiu la sediul Oracle din România", este mesajul transmis de Catz, citat de Adevărul.În urma incendiului izbucnit la clubul Colectiv, 32 de persoane și-au pierdut și peste 130 de oameni au fost răniți, mulți dintre ei aflându-se internați în spital cu arsuri pe suprafața corpului.