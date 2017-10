România - Lituania, în preliminariile Campionatului Mondial 2010

Să fie un debut cu victorie!

Naționala de fotbal a României începe campania de calificare la Campionatul Mondial din 2010 cu un meci în compania Lituaniei, adversar pe care selecționerul Victor Pițurcă îl consideră foarte puternic. Totuși, tricolorii pornesc cu șansa întâi. Selecționerul își ține jucătorii în priză și spune că Lituania trebuie tratată cu maximă seriozitate. „Sunt mulțumit de modul în care jucătorii s-au pregătit în această perioadă. Ne așteaptă un meci foarte greu, pentru că Lituania are o echipă puternică, din toate punctele de vedere. Are jucători tehnici, care pot pune probleme. Naționala Insulelor Feroe (n.r. - adversara din meciul al doilea, de miercuri) poate fi catalogată drept cea mai slabă din grupă, dar Lituania se ridică la nivelul Austriei și al României. Jucătorii tratează foarte serios acest meci și sperăm să câștigăm”, a declarat Victor Pițurcă. Tehnicianul se teme că tricolorii ar putea fi afectați de lipsa de concentrare în meciul cu Lituania, având în vedere diferența de valoare dintre această echipă și cele întâlnite la EURO 2008: „Mă tem puțin de momentele de relaxare după turneul final. O echipă are astfel de momente. După meciuri cu echipe mari, precum Italia, Franța și Olanda, te întorci și joci cu Lituania, și nu poți fi la fel de concentrat”. S-a accidentat și Bănel Nicoliță Pițurcă se confruntă cu mari probleme de efectiv. Mutu și Chivu sunt indisponibili, Fl. Petre a fost lăsat să se odihnească, după un meci extenuant în campionat, iar vineri, Bănel Nicoliță s-a accidentat la antrenamentul oficial și va rata jocul cu Lituania. „Nicoliță a forțat după meciul cu Galatasaray, iar glezna va trebui, probabil, să îi fie imobilizată în ghips. Și Bratu are probleme musculare, dar sper să fie apt până la ora jocului”, a spus Pițurcă. 11-le probabil al României: Lobonț - Săpunaru, Tamaș, Goian, Șt. Radu - Rădoi - Contra, Cociș, Dică, D. Niculae - Marica. Partida România - Lituania se dispută sâmbătă, de la ora 21, în direct la Antena 1, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj. Din Grupa a 7-a preliminară, mai fac parte Franța, Serbia, Austria și Insulele Feroe.