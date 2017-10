S-a zguduit pământul! Cutremur cu magnitudinea de 5.5

Ştire online publicată Marţi, 07 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou cutremur mare, cu magnitudine peste 5, s-a produs in Islanda, langa vulcanul care poate paraliza traficul aerian din Europa.Seismul a avut o magnitudine de 5.5 si s-a produs la o adancime de doar 2 kilometri, scrie Bzi.ro.Vulcanul Bardarbunga, situat sub cel mai mare ghetar din Islanda, cu o inaltime de circa 2.000 de metri, este considerat suficient de periculos pentru a ameninta, in cazul unei eruptii, traficul aerian din nordul Europei si Atlanticul de Nord, asa cum a fost la eruptia vulcanului Eyjafjallajokull in 2010, scrie realitatea.net.