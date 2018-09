S-a prefăcut că este bolnav grav dintr-un motiv de-a dreptul halucinant

Caz bizar în Statele Unite, unde un bărbat de 31 ani a fost arestat, după ce s-ar fi prefăcut că suferă de sindromul Down. Astfel, a angajat îngrijitori care să-i schimbe scutecele și să-l spele, inclusiv în zona genitală. În apărarea sa, tânărul a recunoscut că are un nivel scăzut de inteligență și că are „nevoi speciale”.







Nu mai puțin de trei capete de acuzare pentru abuz sexual și unul pentru fraudă au fost aduse lui Paul Anthony Menchaca, tânărul din localitatea Gilbert din statul american Arizona. Anchetatorii spun că este vorba despre un caz fără precedent.







„Am instumentat numeroase dosare pentru abuzuri sexuale mai mulți ani și nu am mai întâlnit un caz ca acesta', a declarat sergentul Darrell Krueger de la Poliția localitatea Gilbert, pentru sursa citată.







Polițiștii susțin că au demarat anchetat la începutul acestie luni, după ce trei presupuse victime au depus plângeri împotriva lui Menchaca. Toate persoanele se cunoșteau între ele și l-au îngrijit pe bărbatul de 31 de ani, scrie Libertatea.