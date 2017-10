S-a încheiat o ediţie de succes a Festivalului „DanS“, de la Medgidia

S-a încheiat o ediție de succes a Festivalului „DanS“, de la Medgidia

La concurs au participat 36 de tineri care aspiră la o carieră muzicală. Fiecare concurent a câștigat câte un premiu sau câte un trofeu la festivalurile care se organizează anual în țară. La Medgidia, ei au interpretat câte o melodie din repertoriul muzical românesc, live, în acompaniamentul orchestrei festivalului, dirijată de compozitorul Viorel Gavrilă. Însă, duminică seară, doar unul singur a primit trofeul, iar alți șase au ocupat locurile I, II, și III la cele două secțiuni, de Interpretare și Creație. Valoarea premiilor III a fost de 400 euro, a premiilor II, de 700 euro, iar câștigătorii locurilor întâi au primit 1.200 euro. Locul III la secțiunea Creație a fost câștigat de piesa „Și vor trece anii“, compozitor și textier Adrian Ordean, interpret Gina Pop Band. Pe locul II s-a clasat melodia „Dă-mi, viață, tot ce ai“, compozitor și orchestrator Nicolae Caragia, textier Daniera Doroftei și interpret Cristian Sanda. Premiul I a ajuns la interpreta Daniela Răduică, iar piesa cu care a câștigat se numește „Te-am uitat” și aparține compozitorului Cornel Fugaru. Lupta a fost strânsă și la Interpretare La secțiunea Interpretare, locul III a fost câștigat de Alina Drăgoescu, cu melodia „Spune da, spune nu”, din repertoriul lui Nico. De asemenea, Alina a câștigat și premiul de excelență din partea Radio România, și va avea ocazia să înregistreze două melodii cu orchestra radio, pentru fonoteca Radiodifuziunii Române. Iar premiul II a fost obținut de Nicoleta Floroni, cu melodia „Recunosc că mi-a fost dor de tine”. Premiul I a ajuns la Maria Magdalena Mișescu, o concurentă în vârstă de 17ani. Aceasta a spus că, pe lângă faptul că a câștigat premiul I, a câștigat și experiență și noi prieteni aici la festival. Trofeul a ajuns în capitală Câștigătoarea trofeului, în valoare de 3.000 de euro are tot 17 ani, este din București, și se numește Alina Dincă. Ea a concurat cu melodia „Uită“, ale cărei versuri au fost compuse de Laura Stoica. Pentru ca toți concurenții să rămână cu o amintire plăcută de la festival și să sărbătorească încheierea unei ediții de succes, organizatorii au pregătit, la sfârșitul programului artistic de duminică, o petrecere. „Nu mă așteptam să câștig, pentru că toți concurenții au fost foarte buni, chiar ar fi trebuit să existe mai multe premii ca să fie răsplătiți toți. Aș vrea să le transmit tuturor tinerilor care vor să câștige și ei un premiu să joace jocul vieții și să nu le pară rău că au încercat”, a spus deținătoarea trofeului din acest an. Ștefan Bănică a încheiat festivalul După decernarea premiilor, ultima seară a festivalului a fost încheiată de îndrăgitul artist Ștefan Bănică Junior. „Mă bucur că sunt aici la Medgidia pentru un scop nobil: Dan Spătaru. Îi mulțumesc maestrului pentru tot ce a făcut și pentru faptul că publicul umplea sălile doar când auzea de numele lui. Nu există respect mai mare pentru un artist decât atunci când este susținut de public de-a lungul carierei”, a spus Ștefan Bănică înainte de a-și începe recitalul care a fost primit cu foarte multe aplauze. Nico pregătește un nou album Nico, alături de Daniel Iordăchioaie și Daniela Răduică, soliști ai teatrului de revistă „Majestic“, din Ploiești, au cântat în seara de gală a Festivalului „DanS” înainte de decernarea premiilor. Cunoscuta cântăreață Nico s-a aflat, sâmbătă seara, la Medgidia pentru a patra oară. Interpreta le pregătește fanilor cel de-al patrulea album din carieră, care va fi lansat anul viitor, dar încă nu i se cunoaște titlul. Reprezentanta Medgidiei a avut cele mai mari emoții Și anul acesta orașul gazdă a fost reprezentat în concurs de Tania Neacșu, în vârstă de 19 ani. Ea a participat la toate edițiile și a câștigat în primul an premiul III la secțiunea Interpretare. „Eu am avut cele mai mari emoții, pentru că mă cunoaște foarte multă lume în Medgidia și toți au fost cu ochii pe mine. A trebuit să mă concentrez foarte mult pentru că nu am vrut să mă fac de râs în fața celor care mă cunosc și au venit ca să mă vadă“, a spus Tania Neacșu, concurenta din Medgidia. Expoziție cu ocazia festivalului Pe durata festivalului, în holul Casei de Cultură „Lucian Grigorescu” din Medgidia, au fost expuse 22 de tablouri ale pictorului din localitate, Mircea Costea. Expoziția s-a intitulat „Structuri sentimentale“ și obiectul pe care s-a axat pictorul îl constituie copacul, semn al perenității. „Este a șaptea expoziție la Medgidia, iar picturile de aici au fost create într-o perioadă de doi ani și jumătate. Am vrut să-mi exprim sentimentele prin intermediul unor structuri specifice limbajului unui pictor, așa cum Dan Spătaru și-a exprimat trăirile prin muzică“, a spus Mircea Costea, autorul tablourilor. Unul din punctele forte - orchestra Atât organizatorii, cât și concurenții și spectatorii au apreciat sonorizarea din sală și faptul că s-a cântat live, cu orchestră. „Este o ediție net superioară în comparație cu cea de anul trecut în ceea ce privește sunetul. Și concurenții au fost mai experimentați, a fost aleasă crema muzicii ușoare românești”, a declarat dirijorul Viorel Gavrilă. Și primarul Medgidiei s-a declarat mulțumit după finalul acestei ediții. „A fost o reușită întreg festivalul. Am avut colaboratori, interpreți buni, orchestră compusă din profesioniști și a meritat efortul depus de toți“, a spus primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu. Cunoscuta artistă Corina Chiriac a fost membră a juriului și spune că a avut ocazia să-i cunoască pe toți concurenții și să își dea seama de talentul lor. „Nu am participat până în acest an la festival și nici nu am mai cântat la Medgidia. Festivalul a fost foarte frumos, iar unul din punctele forte l-a reprezentat orchestra. Astăzi, în puține locuri se mai cântă live și cu orchestră. În ceea ce privește concurenții, ei au fost excepționali, din moment ce au cântat cu orchestra. Avem tineri talentați care pot face carieră națională și internațională în muzică, totul e să investească cineva în ei“, a spus Corina Chiriac, membră a juriului la această ediție.