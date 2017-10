S-a furat casa de bani de la Primăria din Bărăganu

Mai multe persoane necunoscute au sustras, în noaptea de joi spre vineri, casa de bani aflată în Primăria din localitatea Bărăganu, în care erau aproape 10.000 de lei. Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, subinspector Radu Croitoru, a declarat că polițiștii au fost sesizați, joi noaptea, puțin după miezul nopții, că sediul Primăriei Bărăganu a fost spart. O echipă de polițiștii care s-a deplasat la fața locului a stabilit, din primele cercetări, că hoții au forțat o fereastră pentru a pătrunde în incinta clădirii. Ei au răscolit mai multe documente și au luat casa de bani. Sediul Primăriei nu era păzit și nici nu avea sistem de alarmă, iar seiful nu era încastrat în podea. Primarul comunei Bărăganu, Constantin Bențea, a declarat că în casa de bani se aflau aproape 10.000 de lei, bani care proveneau, în cea mai mare parte, din impozitele încasate de la localnici. „Este curios cum au putut lua seiful, care are aproximativ 400 de kilograme. Atunci când am adus casa de bani la Primărie am cărat-o vreo zece persoane” a mai spus primarul. Anchetatorii fac cercetări pentru depistarea și identificarea autorilor și au deja un cerc de suspecți. Acesta este cel de-al doilea caz înregistrat în județul Constanța în care persoane necunoscute dau o spargere pentru a sustrage casa de bani. În urmă cu aproape două săptămâni, persoane necunoscute au pătruns în poșta din comuna constănțeană Poarta Albă, de unde au furat un seif în care se aflau 3.200 de lei.