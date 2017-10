S-a deschis un bar de noapte cu tematică Vladimir Putin

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un bar de noapte care-l sărbătorește și-l satirizează totodată pe președintele rus Vladimir Putin a fost deschis în capitala kîrgîză Bișkek, în care personalul, în uniforme pe spatele cărora scrie "#oamenipoliticoși", servește băuturi cu numele Kabaeva sau Berezovski, relatează The Guardian online."Care este numele feminin preferat de Putin", a strigat către public animatorul petrecerii de deschidere al "Barului Putin", inaugurat săptămâna aceasta, scrie ziarul britanic în acest reportaj. "Alina!", i-a răspuns publicul la unison, referindu-se la numele fostei gimnaste olimpice Alina Kabaeva, despre care presa scrie că ar fi iubita președintelui. "Nu Liudmila?", a continuat animatorul, referindu-se la numele fostei soții a lui Putin. "Deloc!", i-a răspuns publicul.La fel ca acest moment de antren, barul tematic este plin de accesorii care-l au în centru pe Putin și oferă băuturi cu numele Kabaevei sau al lui Boris Berezovski, un fost apropiat al acestuia care i-a devenit rival politic, ori cocktailuri "Crimeea este a noastră".Personalul localului poartă uniforme pe spatele cărora este scris, în rusă, hashtagul "#oamenipoliticoși", o trimitere la actorii operațiunii militare ascunse care a condus la anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea în martie. Însă chelnerii sunt mult mai comunicativi decât militarii care au apărut în mod misterios în Crimeea, în februarie, înaintea referendumului pentru alipirea la Rusia, comentează ziarul, potrivit Mediafax.ro."Vreau să creez un loc călduros în care oamenii să poată să se bucure de o atmosferă plină de viață și să nu se ia prea în serios", a declarat pentru The Guardian Ernest Japarov, care s-a prezentat ca fiind proprietarul barului, dar nu și un "putinist".Însă, potrivit presei locale, ambasadorul rus în Kîrgîzstan Andrei Krutko ia localul foarte în serios. El a declarat miercuri pentru ziarul Vecernîi Bișkek că numirea unui "loc de băut" după "președintele nostru" este "neetică" și a promis că va face tot posibilul "fie ca locul să fie închis, fie să-l determine să-și schimbe numele".Luna trecută, autoritățile de la Bișkek au eliminat toate panourile și bannerele prin care se făcea reclamă Barului Putin."Poți să-l placi sau nu, dar Putin este un om cu greutate", a spus Japarov, declarându-se mulțumit de un tablou în stil Andy Warhol, în care președintele rus este înfățișat purtând o pălărie tradițională kîrgîză - kalpak.În cealaltă parte a orașului, "Barul Obama", concurența "ușor mai rafintă" - potrivit ziarului britanic - a localului dedicat lui Putin s-ar putea confrunta cu o posibilă schimbare de imagine, în contextul în care mandatul acestuia la Casa Albă se apropie de final, mai comentează The Guardian.