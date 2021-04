S-a dat în vileag pe internet. Participant la asediul Capitoliului, pus sub acuzare

Justiţia americană a pus sub acuzare un newyorkez de 50 de ani, utilizând în special o conversaţie de aplicaţia de întâlniri online Bumble, unde atacatorul s-a lăudat că a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington în ianuarie, notează AFP. Robert Chapman, 50 de ani şi cu domiciliul în Yonkers, statul New York, este acuzat că a pătruns ilegal în incinta Congresului SUA, potrivit unui mandat de arestare al FBI datat joi.La 6 ianuarie, o mulţime de partizani ai lui Donald Trump, încurajaţi de omul de afaceri republican, au luat cu asalt Capitoliul pentru a contesta certificarea rezultatului alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2020 şi victoria lui Joe Biden. O săptămână mai târziu, Robert Chapman i-a spus unei persoane cu care discuta pe Bumble că a făcut parte din grupul de atacatori. "Am invadat Capitoliul. Am ajuns până la Statuary Hall!", s-a lăudat el într-o conversaţie a cărei captură de ecran a fost difuzată de justiţia americană. "Nu ne potrivim", i-a răspuns laconic cealaltă persoană care s-a grăbit să contacteze poliţia.După acest raport, un agent FBI a studiat imagini ale camerelor de securitate pentru a-l identifica pe Robert Chapman, care se afla într-adevăr în acea sală a Capitoliului în cursul asaltului. FBI a găsit, de asemenea, fotografii şi mesaje publicate pe Facebook care atestă prezenţa lui Robert Chapman în sediul legislativului american la 6 ianuarie.Potrivit canalului de televiziune WNBC din New York, Robert Chapman a fost arestat joi în oraşul Carmel (statul New York), apoi a compărut prin videoconferinţă în faţa unui tribunal federal. Ulterior, a fost eliberat condiţionat, mai scrie AFP.Sursa: Agerpres