S-a confirmat! Emiliano Sala se afla la bordul avionului dispărut. "Nu cred că mai sunt în viaţă"

S-a confirmat! Emiliano Sala se afla la bordul avionului dispărut. "Nu cred că mai sunt în viață"







sursa: digisport.ro

Un mic avion de pasageri, care a decolat de pe aeroportul Nantes-Atlantique, în noaptea de luni, a dispărut de pe radar în timp ce se afla deasupra Canalului Mânecii, după 20 de minute de zbor, informează presa franceză. Conform ultimelor informații, atacantul argentinian Emiliano Sala, 28 de ani, se afla la bord, alături de pilot.UPDATE 14:00 John Fitzgerald, șef al agenției aeriene din Insulele Canalului susține că șansele ca cei aflați la bordul avionului dat dispărut să mai fie în viață sunt mici."Nu cred că mai sunt în viață", a spus Fitzgerald, citat de So Foot.UPDATE, ora 13:15. Autoritățile franceze de aviație civilă au confirmat pentru Sky Sports News informația că atacantul argentinian se afla la bordul avionului dispărut în largul coastei Guernsey. Controlul traficului aerian a declarat că avionul călătorea din Nantes, prin vestul Franței, cu direcția Cardiff, când a dispărut.Informația că Emiliano Sala se afla la bord a fost publicată pe Twitter de un jurnalist francez. Semnele de întrebare au fost ridicate atunci când fotbalistul nu a reușit să răspundă mesajelor venite din direcția jurnaliștilor.Emiliano Sala se întorcea de la o întâlnire pe care a avut-o cu foștii săi colegi de la Nantes, el urmând să se alăture formației din Premier League, Cardiff City, galezii plătind pentru el 17 milioane de euro.Conform L'equipe, două elicoptere și o navă de salvare au căutat avionul, "The Piper Malibu", dar nu au găsit nimic. Condițiile meteorologice erau aparent extrem de dificile. Modelul de avion este construit începând cu 1980 și poate atinge o viteză între 400 și 500 km / h.Oficialii clubului Cardiff City au comunicat că au cerut clarificări asupra rapoartelor că fotbalistul se afla în respectiva aeronavă."Suntem foarte îngrijorați după ce am aflat de avionul care a pierdut legătura cu radarul. Așteptăm mai multe informații, dar suntem extrem de preocupați de siguranța lui Emiliano Sala", a declarat președintele Mehmet Dalman.