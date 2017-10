Rusia va introduce vize pentru cetăţenii din Republica Moldova

Rusia va introduce vize pentru cetățenii din Republica Moldova

Ştire online publicată Joi, 20 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cetățenii Republicii Moldova vor intra în curând fără vize în statele UE, dar vor avea restricții în Rusia. Moscova a anunțat că va impune un regim de vize pentru statele din Comunitatea Statelor Independente (CSI), printre care se află și Republica Moldova, anunță ziarul Timpul.md."Dacă nu vom controla fluxurile de imigranți prin regimul de vize, atunci nu vom putea proteja țara de conflicte interetnice", a explicat vicepremierul Dmitri Kozak.Vicepremierul rus s-a referit, de asemenea, la discuțiile dintre Rusia și Uniunea Europeană în vederea liberalizării vizelor, dialog aflat în impas în urma dosarelor asupra cărora Bruxellesul și Moscova nu au ajuns la un numitor comun."Fără un regim de vize nu vom putea să ajungem la un numitor comun cu Uniunea Europeană, ca cetațenii ruși să călătorească liber în UE. De vreme ce am ajuns în state diferite, atunci fiecare stat trebuie să-și protejeze interesele naționale", a declarat vicepremierul rus. Dmitri Kozak a menționat că regimul de vize va fi anulat în cazul în care va crește nivelul social-economic și de securitate din statele CSI.Declarația intervine în condițiile în care atât premierul Dmitri Medvedev, cât și președintele Vladimir Putin au dat asigurări recent că Rusia nu are în vedere introducerea de vize pentru cetățenii din statele membre CSI, organizație din care, alături de Republica Moldova, mai fac parte Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan și Uzbekistan.Măsura intervine în contextul în care Republica Moldova urmează să semneze în cursul acestui an Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, iar Chișinăul va primi în câteva luni undă verdă pentru ridicarea regimului de vize în spațiul european, citează realitatea.net.