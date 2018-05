Rusia îşi relochează flotila din Marea Caspică

Rusia își relochează flotila din Marea Caspică

Miercuri, 04 Aprilie 2018

Flotila Rusiei din Marea Caspică urmează să fie relocată din Astrahan în Daghestan, a anunțat ministrul Apărării rus Serghei Șoigu, citat de agenția de presă RIA Novosti.„A fost luată decizia privind transferul flotilei la Kaspiisk (Daghestan). Acolo avem un șantier imens în derulare: se construiesc dane, un far, puncte de mentenanță, imobile de locuit. Numărul ofițerilor și marinarilor va crește de câteva ori”, a declarat Șoigu la o întâlnire cu conducerea Ministerului Apărării rus.Deocamdată, baza principală a flotilei ruse din Marea Caspică rămâne la Astrahan. Obiectivele acesteia sunt protejarea frontierelor sudice ale Rusiei, asigurarea intereselor naționale și combaterea terorismului. În plus, Moscova îi atribuie un rol major flotilei sale în Marea Caspică, dată fiind disputa privind împărțirea Mării Caspice, bogată în petrol și gaze, diferend care de 15 ani nu a fost rezolvat de țările riverane.Flotila rusă din Marea Caspică are în componența sa nave de patrulare echipate cu rachete moderne, între care două corvete și nava amiral „Tatarstan”, opt nave de rachete și de artilerie de dimensiuni mai mici, dintre care trei sunt dotate cu rachete de croazieră Kalibr (arma principală a forțelor maritime, cu rază lungă de acțiune), nave amfibie, trupe de infanterie marină și artilerie de coastă.