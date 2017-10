RUSIA, în IMPAS!

Ştire online publicată Marţi, 02 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Economia Rusiei a înregistrat în ultimul trimestru al anului trecut o creștere de numai 2,1%, cea mai lentă după aceeași perioadă din 2009, din cauza crizei datoriilor din Europa care a determinat companiile să reducă investițiile, în timp ce guvernul a restrâns cheltuielile, relatează Bloomberg, citat de Mediafax.Încetinirea creșterii economice a provocat un conflict legat de nivelul dobânzii de politică monetară, în condițiile în care inflația este peste ținta stabilită de autorități. "Creșterea economică de sub 3% înseamnă stagnare, ne plasează sub avansul economiei mondiale. Trebuie să ne luptăm pentru 3%, dar fiecare lună din acest an ne-a apropiat de reducerea estimării de creștere", a declarat ministrul de Finanțe Alexei Kudrin, la o conferință la Moscova.